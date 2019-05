Finale di stagione, la quarta, per Gomorra - La serie. Il cerchio si stringe attorno a Patrizia e a Enzo, ma anche Genny si trova in una posizione delicata, tra i Levante e Ruggieri. Di chi fidarsi veramente? Soprattutto: è possibile fidarsi veramente di qualcuno? Non perdere l'undicesimo e il dodicesimo episodio di Gomorra 4, in onda in prima tv su Sky Atlantic venerdì 3 maggio alle 21.15.

Gomorra 4, episodio 11 Don Gerlando si rende conto che Michelangelo è sempre più lontano da lui e dai suoi fratelli e sempre più vicino a Patrizia. Bisogna agire subito, prima che la sua fedeltà passi completamente dall'altra parte. Allontanato da Secondigliano - dopo i falliti attentati Donna Patrì non può commettere l'errore di concedere ulteriore asilo a Sangue Blu - e braccato da Elia Capaccio, Enzo, insieme a Maria e a un manipolo di fedelissimi, vive nascosto nell'ombra. Patrizia è assalita dalla paranoia: sente che suo marito le sta nascondendo qualcosa. Lui, preoccupatissimo per lei e per Bianca, compie un gesto estremo. Intanto Genny, intenzionato a riprendersi il suo regno, deve capire come muoversi, perché Ruggieri gli sta alle calcagna. Azzurra lo sprona a reagire il prima possibile, altrimenti tutto ciò che hanno fatto finora per dare a Pietro una vita migliore non sarà servito a niente. Il fantasma di suo padre, il leggendario Don Pietro, continua ad aleggiare su Gennarì: se le colpe dei padri ricadono sui figli, non è forse perché, in fondo, i figli assomigliano ai padri più di quanto non vogliano ammettere?

Gomorra 4, episodio 12

Il sogno di Gennaro, l'aeroporto, finalmente è diventato realtà, ma la situazione in cui si trova Secondigliano non lo lascia per niente tranquillo, soprattutto ora che il potere di Patrizia sta vacillando. I Levante sono pronti ad approfittarne, ma ciò che Don Gerlando non ha capito è che Genny non solo è molto più simile del previsto a suo padre, ma anche che è più furbo determinato di lui. E sappiamo bene come la pensava Don Pietro riguardo quel ramo della famiglia di Donna Imma. Enzo e i suoi sono braccati da Elia Capaccio, intenzionato a vendicare la morte del fratello Ferdinando e a cancellare per sempre dalla faccia della Terra Sangue Blu. Patrizia e Michelangelo sono con le spalle al muro: la determinazione di Ruggieri ha raggiunto anche loro. Con il supporto del misterioso O' Maestrale, e con i suoi uomini a completa disposizione, Genny è pronto a sferrare il suo attacco.

Foto di Serena Petricelli

Foto di Serena Petricelli

Foto di Serena Petricelli

SCOPRI DI PIU'



Leggi tutte le recensioni della quarta stagione di Gomorra - La serie

Gomorra 4: da Azzurra a Patrizia, il ruolo delle donne nella serie

Gomorra 4, ecco il cast FOTO

Gomorra 4, il regista Marco D'Amore: il coraggio di rinunciare a Ciro VIDEO

Gomorra 4: siamo ciò che diciamo. Le frasi più significative del cast

Gomorra 4, video dal backstage: un giorno sul set con Enzo

Gomorra - La Serie: il riassunto delle prime 3 stagioni

Gomorra 4, scopri tutto nello speciale dedicato alla serie