29 marzo 2019, Sky Atlantic, ore 21.15 : manca veramente poco alla quarta stagione di Gomorra - La serie , e non vediamo l'ora di scoprire cosa succederà nei nuovi episodi. In attesa del debutto, ecco lo speciale di lancio , 14 minuti che ci portano dentro il mondo di Genny, Patrizia, Enzo e compagni: GUARDA IL VIDEO

Motore, ciak, AZIONE! La quarta stagione di Gomorra - La serie è ormai pronta al debutto su Sky Atlantic, e finalmente scopriremo cos'è successo dopo la morte di Ciro. Perché Ciro è morto, bolle o non bolle, chiaro?? Ad ogni modo, venerdì 29 marzo debutteranno i nuovi episodi, come sempre su Sky Atlantic e come sempre in prima serata, alle 21.15. In attesa di tornare dentro il mondo della serie, ecco lo speciale di lancio di Gomorra 4, 14 minuti di interviste agli attori e ai registi che i fan sicuramente apprezzeranno!

Tornare sul set è ovviamente emozionante, sia per gli interpreti dei personaggi che abbiamo imparato ad amare e/o a odiare, sia per la troupe, in particolare per i registi, i "direttori d'orchestra" del set. Come ben spiega Salvatore Esposito, ogni stagione di Gomorra è diversa dalla precedente, dunque aspettiamoci tante novità. In particolare, come già anticipato, Genny si reinventerà imprenditore nel tentativo di dare a suo figlio un futuro diverso. Il male, però, è in ogni crepa, in ogni respiro. Arriva ovunque.

Gomorra 4: il potere sopra ogni cosa

In Gomorra - La serie chiunque ha un solo obiettivo: il potere. Ma cosa significa veramente avere il potere? E quando si può dire di averlo veramente? Ovviamente nella nuova stagione gli equilibri raggiunti alla fine della terza andranno incontro ad alcuni cambiamenti.

Anzitutto, Genny darà in gestione a Patrizia gli affari a Scampia e Secondigliano, cosa che, però, darà fastidio ad alcuni fedelissimi, primo tra tutti Nicola. Mr. Savastano tenterà la scalata nell'imprenditoria edile, nello specifico si lancerà nella creazione di alcune grandi opere, tra cui un aeroporto. Al suo fianco avrà Azzurra, sua partner e complice a tutti gli effetti, tra le mura di casa ma anche fuori.

A Napoli, intanto, Enzo si rende conto di cos'è diventato per arrivare dove è arrivato. Ora è alla ricerca di un momento di pace, è stufo di combattere, ma il mondo in cui vive adesso è un mondo in continuo movimento e in continuo mutamento: ogni giorno è una lotta, per il potere e per la sopravvivenza. Bisogna sempre stare all'erta, perché in quel mondo non ci si può veramente fidare di nessuno.

Gomorra 4: un veleno che scorre dentro e fuori

Non si può parlare di Gomorra senza parlare di come, in un modo o nell'altro, il Sistema conviva all'interno della società, arrivando ovviamente a influenzarla, e spesso addirittura a indirizzarla. Nei nuovi episodi della serie sarà presente una tematica molto complessa e dibattuta, quella dei rifiuti. Nello specifico, il problema del loro smaltimento, e non c'è bisogno di aggiungere altro, sappiamo tutti benissimo cos'è successo e cosa continua a succedere in Italia.

Gomorra 4: un nuovo mondo

Nella quarta stagione vedremo un nuovo mondo, il mondo di una camorra delle origini, una camorra più antica, addirittura una camorra dalle radici contadine. Una camorra in cui la famiglia di sangue torna a essere il nucleo centrale. A portarci dentro questo nuovo universo è Gennaro. In cerca di aiuto per risolvere una questione scottante, Genny si rivolge a suo zio, andando così a coinvolgere il ramo materno, la famiglia d'origine di Donna Imma: i Levante.

Gomorra 4: tra Bologna e Londra

Non solo Napoli, Roma e dintorni: nei nuovi episodi, per motivi che non possiamo rivelare, i personaggi si sposteranno. Alcuni andranno a Londra - beh, questa cosa ve la possiamo dire perché non è un segreto, sono i Savastano ad andare oltremanica -, altri si ritroveranno a Bologna. Certo, immaginare Genny intento a stringere mani negli uffici della City fa un certo effetto, ma per uno come lui, con la metamorfosi nel sangue, non sarà difficile imparare a muoversi in questi nuovi ambienti. Anche perché, mettiamola così, quando vuole Gennerì sa essere piuttosto convincente! D'altronde, il Sistema è fatto anche di questo: di finanza, di economia. E' quasi rassicurante pensare che tutto ruoti solamente attorno allo spaccio, ma purtroppo non è così.

Gomorra 4: la strada per l'inferno

Siamo così sicuri che la via per l'inferno sia lastricata di buoni propositi? Per quanto riguarda i personaggi di Gomorra verrebbe di dire di no, ma se ci fermiamo un attimo e consideriamo il fatto che ogni personaggio principale della serie non si vede come un eroe negativo ma soltanto come l'eroe della propria personalissima storia...beh, la risposta è sempre NO!! I protagonisti della serie sanno benissimo cosa stanno facendo, hanno volutamente scelto il male, pertanto sanno che davanti a loro ci sono solo due opzioni: o il carcere, o la morte.

Gomorra 4: una donna al potere?

Come abbiamo imparato seguendo la serie, in Gomorra i rapporti tra i personaggi non sono mai fissati una volta per tutte, ma, anzi, possono andare incontro a veri e propri stravolgimenti. Il tradimento è all'ordine del giorno, e sappiamo bene cosa c'è dopo il tradimento: la vendetta.

Uno degli assi portanti di questa nuova stagione sarà il rapporto tra Genny e Patrizia. Lui sa bene quanto valga lei e quanto sia profonda la sua fedeltà, e per questo motivo la nomina suo luogotenente a Scampia e Secondigliano. Patrizia, dal canto suo, è ormai completamente inserita nel Sistema, e la sua ambizione la porta ad accettare questa generosa offerta senza però pensare alle potenziali conseguenze del suo "sì". Purtroppo per Patrizia, queste conseguenze non tarderanno a farsi vive. Qualcuno, infatti, non sarà contento del suo modo di gestire gli affari, e farà di tutto non solo per metterle i bastoni tra le ruote, ma anche, addirittura, per toglierla di mezzo.

Il rapporto di Patrizia col potere è il rapporto di tutte le donne col potere. Inizialmente c'è una diffidenza di base, poi c'è la sicurezza di poterlo gestire in maniera diversa, e infine c'è la domanda a cui nessuna scappa: chi o che cosa sono diventata?

C'è infine un dettaglio non proprio trascurabile, qualcosa che potrebbe far saltare l'alleanza tra Gennà e Patrì: lei non sa che è stato lui a ordinare la morte di Don Pietro. Cosa potrebbe succedere se dovesse scoprirlo?

Gomorra 4: gli errori del padre (non) ricadranno sul figlio

La perdita di Ciro è un vero e proprio campanello d'allarme per Gennaro, che finalmente decide veramente di mettere la famiglia al primo posto. O meglio, decide di mettere il piccolo Pietro al primo posto. E' per lui che Genny dà in gestione i suoi affari napoletani a Patrizia, ed è sempre per lui che si allontana sempre di più fiscamente da certi luoghi contaminati e contaminanti. I luoghi del veleno dell'anima. Gennaro non vuole che suo figlio cresca già marchiato, proprio come è successo a lui. Questa scelta, in parte, è dettata anche dal gesto fatto dall'amico fraterno: l'Immortale non si è sacrificato in vano.

Anche Azzurra andrà incontro a un'evoluzione: in questa stagione la vedremo sempre più sicura di sé e sempre più in grado di far valere il proprio punto di vista, al punto da influenzare, si presume in positivo (relativamente parlando!), le decisioni di suo marito. Insieme, saranno una vera squadra.

Gomorra 4: un nuovo Enzo e un nuovo Valerio

Enzo è cambiato. Lo ritroviamo meno ambizioso e senza le granitiche certezze che aveva prima della morte dell'amata sorella Carmela. E' un soldato che ha combattuto in prima linea e che ora si sta chiedendo: ne valeva veramente la pena? Enzo ora tende all'inazione, tende alla neutralità: non vuole essere coinvolto in altre guerre. E' Valerio a spronarlo ad agire, e la cosa crea dell'attrito: Sangueblù non si fida più di nessuno, dunque neanche di lui.

Gomorra 4: i Levante

Sembrano usciti dal passato, ma sono assolutamente in linea col presente: sono i Levante, e sono la famiglia di origine di Donna Imma. Tra di loro spiccano Michelangelo "Mickey" Levante (Luciano Giugliano), cugino di Gennaro, e Don Gerlando (Gianni Parisi), il patriarca, il potentissimo zio di Gennarì. Mentre Don Gerlando è un vero e proprio imperatore dell'entroterra, Mickey, il suo secondogenito, è una figura anomala: dopo essersi allontanato da quell'ambiente per frequentare l'università, è stato comunque risucchiato in quel gorgo velenoso, ma il suo desiderio di emancipazione è evidente.

La quarta stagione di Gomorra - La serie andrà in onda in prima tv su Sky Atlantic a partire da venerdì 29 marzo alle 21.15.

