La nuova stagione di Gomorra, la quarta, debutterà su Sky Atlantic venerdì 29 marzo alle 21.15. Ecco cosa ci ha raccontato Ciro Visco , uno dei cinque registi di questo nuovo capitolo della serie e, soprattutto, una delle new entry: guarda i video

Nuova intervista ai registi di Gomorra 4, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic da venerdì 29 marzo alle 21.15. Dopo Claudio Cupellini è la volta di Ciro Visco (regista degli episodi 9 e 10), new entry dietro la macchina da presa in questo nuovo capitolo. Gomorra 4: chi sono i nuovi registi della nuova stagione VIDEO New entry per modo di dire, perché Visco, come ci spiega lui stesso, ha interpretato diversi ruoli - aiuto regista e assistente alla regia - sul set della serie prima di entrare ufficialmente nell'Olimpo dei registi di Gomorra, posizione ambita ma decisamente impegnativa. Ovviamente ogni ruolo richiede un determinato approccio, e poi una serie come Gomorra, in continua evoluzione, presenta ogni giorno nuove sfide. Altro che stare seduti sulla poltrona del regista: qui si sta sempre in movimento!! La quarta stagione, che ci porterà in nuovi mondi, è un perfetto esempio dello spirito innovativo e rinnovativo della produzione originale Sky più seguita al mondo. Certo, ogni cambiamento, ogni evoluzione, è anche un potenziale rischio, ma finora sembra che tutto sia andato per il meglio...e oltre!

Nel secondo video, Ciro Visco ci parla invece della sua esperienza sul set agli inizi. Il regista ricorda il suo arrivo per la prima volta nel quartiere di Scampia, la vista delle Vele e lo stupore nel vedere quel "colosso di cemento" che quasi sembrava un luogo abbandonato...uno scheletro vuoto.

Una volta dentro, però, tutto è cambiato, e le Vele hanno assunto l'aspetto di un piccolo villaggio formato da case, ovviamente, da vicoli, da scalette, da sottopassaggi. Uno scheletro vuoto da fuori, un microcosmo pieno di vita da dentro. Visco cita questo ricordo non a caso: lo fa sottolineando l'importanza del contesto in cui le persone vivono e crescono. Perché, in fondo, noi siamo un po' anche il posto dove abitiamo.

La quarta stagione di Gomorra - La serie andrà in onda in prima tv su Sky Atlantic a partire da venerdì 29 marzo alle 21.15.

Gomorra - La serie: cosa vedremo nella quarta stagione?

La storia che vedremo nei nuovi episodi - girati fra Napoli e dintorni, Bologna, Reggio Emilia e Londra - riparte da Genny, ormai sempre più solo e per questo sempre più in pericolo. L’erede del clan Savastano è sopravvissuto a tutto, ma qualcosa in lui si è spezzato da quando Ciro non è più al suo fianco. Per proteggere la sua famiglia dovrà prendere decisioni difficili, arrivando fino a Londra, dove metterà in gioco le sue finanze con il supporto della moglie Azzurra, sempre più coinvolta nel nuovo posizionamento della famiglia. Con Patrizia, Genny dovrà stabilire un nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo e Valerio per ora vedono confermata la posizione del loro clan nel centro di Napoli, ma presto si troveranno ad affrontare importanti (e pericolosi) cambiamenti.

