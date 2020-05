Tra i protagonisti di Westworld c'è ovviamente anche la mitica Maeve Millay, interpretata dall'attrice inglese Thandie Newton , già apprezzata in numerose produzioni cinematografiche e televisive, tra cui Intervista col vampiro, Mission: Impossibile II, The Chronicles of Riddick, Crash - Contatto fisico, La ricerca della felicità, Solo: A Star Wars Story , e nelle serie tv E.R. - Medici in prima linea, Rogue, The Slap . In attesa del gran finale della terza stagione - Crisis Theory sarà infatti l'ottavo e ultimo episodio, in onda lunedì 4 maggio alle 03.00 (in diretta con gli USA, poi in replica alle 21.15, disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV) - andiamo a scoprire com'è cambiata Thandie Newton nel corso degli anni: scorri la gallery con le sue foto più belle.