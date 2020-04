Westworld 3, tutti pazzi per il vestito dorato di Dolores

La terza stagione di Westworld sta per giungere a conclusione e dovreste essere in fissa su quello, eppure continuate a pensare al meraviglioso abito dorato sfoggiato da Dolores nel primo episodio ? Niente paura, non siete i soli! Ecco cos'ha rivelati in merito la costumista Shay Cunliffe, che ha anche gentilmente condiviso un video su Instagram.

di Linda Avolio

Westworld 3: Dolores dea dorata della vendetta

Come ben ricorderanno i fan di Westworld, una delle scene più d'impatto del primo episodio, Parce Domine (clicca qui per la recensione), è il momento in cui Dolores arriva a una serata di gala in qualità di ospite di Liam Dempsey Jr. Dopo essere scesa dall'auto che l'ha portata fin lì, la nostra si incammina. Indossa un abito corto di colore nero (l'immancabile little black dress), un vestito dal taglio decisamente casual, più adatto a una serata tra amici che a un'occasione elegante. Ma, arrivata in cima a una scalinata, ecco la magia: con un semplice gesto, Dolores sgancia la parte superiore, che si "apre" e si trasforma in un meraviglioso abito lungo dorato. Impossibile non rimanere a bocca aperta!

In occasione dell'annuncio del rinnovo della serie da parte di HBO, Shay Cunliffe, la costumista di questo terzo capitolo, ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui Evan Rachel Wood fa un prova proprio con il vestito in questione, il suo preferito dell'intera stagione. Una vera e propria sfida creativa che ha richiesto la creazione di alcuni prototipi, ma il risultato è semplicemente impeccabile! Niente CGI dunque: questa volta gli unici effetti speciali sono state la geniale intuizione di Cunliffe e la camminata da dea scesa in terra dell'interprete della nostra (s)terminatrix preferita!