Alessandro Borghi è Massimo Ruggero. Massimo è il perfetto esempio di self-made man. Cresciuto in villaggio di pescatori, grazie alle sue capacità e al suo intuito formidabile Massimo è diventato in pochi anni l’Head of Trading della New York – London Investment bank (NYL), una delle banche d’investimento più grandi della City. Massimo ha dovuto sacrificare tutto per essere dove si trova ora, inclusa la sua ex moglie Carrie. Nonostante tutto, è comunque dotato di un umorismo tagliente e un dono naturale per la leadership. Ha un rapporto stretto con Dominic Morgan, il CEO della NYL, che è stato il primo a riconoscere il suo talento ed è da sempre il suo mentore. Ma il loro rapporto è complesso e sfaccettato, e ci sono molte cose che i due non sanno l’uno dell’altro.