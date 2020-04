Sembra debole ma in realtà è forte, molto forte. Se è vero che al fianco di un grande uomo c'è sempre una grande donna, bisogna riconoscere che Dominic Morgan (Patrick Dempsey) si è trovato la moglie perfetta per il suo ruolo di signore della finanza mondiale. Nina, una perfetta, bravissima, impeccabile Kasia Smutniak, è la moglie di Dominic, una donna di mondo, sofisticata, aristocratica, ma anche molto forte e determinata nonostante si porti dentro una ferita umana profonda. Da moglie di uno degli uomini più influenti del mondo, Nina presenzia a moltissimi eventi sociali e di beneficienza, ed è a suo agio nel farlo, in ogni circostanza il suo ruolo e la sua presenza sono avvolti da un'aura di regalità. Il suo matrimonio con Dominic è sempre stato felice, unendo sentimenti a interessi e sapendo andare oltre il carattere, forte per entrambi. Ma qualcosa si è rotto con la morte del figlio John che ha gettato un’ombra cupa sul loro matrimonio. Al di là dell'apparenza Nina è ferita dentro più di quanto Dominic possa immaginare.



La nuova serie tv originale Sky I Diavoli è tratta dal bestseller I Diavoli di Guido Maria Brera. L'appuntamento con i primi due episodi è fissato per venerdì 17 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV).



