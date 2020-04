Diavoli, il cast della serie tv: Laia Costa è Sofia Flores

Su Sky sta per arrivare un'altra imperdibile original production: stiamo ovviamente parlando di Diavoli , la serie con Patrick Dempsey , Alessandro Borghi e Kasia Smutniak tratta dal bestseller I Diavoli di Guido Maria Brera. In attesa del debutto della serie, previsto per venerdì 17 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV), andiamo a conoscere meglio Sofia Flores, il personaggio di Laia Costa.

Diavoli, Laia Costa è la reporter Sofia Flores

L'attrice spagnola Laia Costa, nata a Barcellona il 18 febbraio del 1985, in Diavoli (in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic da venerdì 17 aprile alle 21.15, episodi disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV) interpreta Sofia Flores, giovane reporter e hacker per Subterranea, una piattaforma clandestina di controinformazione intenzionata a portare alla luce gli oscuri segreti del mondo della politica e, soprattutto, del mondo della finanza speculativa.

Il nuovo obiettivo del gruppo è la NYL, la banca per cui lavorano i personaggi di Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, ed è proprio per questo motivo che Sofia tenta di avvicinare Massimo Ruggero (Borghi). Votata alla causa ma anche dotata di una sana ambizione, la giovane e determinata reporter è disposta a tutto pur di ottenere le informazioni che vuole. In realtà, la sua battaglia affonda le proprie radici in una questione decisamente personale, per la precisione la morte di suo fratello, suicidatosi dopo essere finito sul lastrico a causa di un atto di violenta speculazione finanziaria da parte della NYL. Atto portato avanti su ordine di Dominic Morgan. Sì, perché è contro di lui che Sofia ha intenzione di scagliarsi: contro il diavolo in persona.

