Il sex symbol americano Luke Timothy Grimes (nato il 21 gennaio del 1984) è nel cast principale della serie tv Yellowstone (in ond su Sky Atlantic). Originario dello stato dell'Ohio e cresciuto in una famiglia molto religiosa, si è trasferito a New York subito dopo il diploma per studiare recitazione presso l'American Academy of Dramatic Arts. Il debutto arriva nel 2006 nel film All the Boys Love Mandy Lane.