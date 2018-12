Deutschland 86: Giochi pericolosi. FOTO

Nuovo appuntamento con Deutschland 86, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic. Tornato in Europa insieme a Brigitte Winkelmann, Martin tenta di sventare un attentato organizzato dai libici, ma finisce per essere ritenuto colpevole e per essere braccato dalle varie intelligence del blocco occidentale. Anche Lenora torna finalmente a casa, e insieme a lei c'è Rose, pronta a mettersi al servizio della STASI. Tina e suo marito cercano aiuto per lasciare la DDR, all'ambasciata americana a Berlino Est arriva un nuovo diplomatico che non è semplicemente un diplomatico, Hector Valdez, e Walter Schweppenstette entra in possesso di informazioni alquanto delicate. Guarda le foto del quinto e del sesto episodio, in onda lunedì 3 dicembre alle 21.15 - Deutschland 86, scopri lo speciale sulla serie