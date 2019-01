Dopo la dipartita di Greenwood, Hoffman si trova a un bivio: mai come in questo momento dovrà intercettare gli umori, le speranze e i timori dei suoi uomini. A La Rochelle, Carla e Simone hanno un'accesa discussione: fino a che punto è giusto spingersi per seguire i propri ideali e le proprie cause? In gioco c'è il destino dell'Europa intera, ma ci sono dei limiti che non possono essere superati. Forster non abbassa la guardia. La Resistenza è pronta a colpire, dunque bisogna tenere gli occhi ben aperti: il nemico è ovunque. Guarda le foto del quinto e del sesto episodio diDas Boot, in onda in prima tv su Sky Atlantic venerdì 18 gennaio alle 21.15 - Das Boot, scopri lo speciale sulla serie - Le foto più belle di Lizzy Caplan, da Masters of Sex a Das Boot - Das Boot, il cast e i personaggi della serie TV Sky