Das Boot, episodi 5 e 6: le anticipazioni

Das Boot, episodio 5 L'equipaggio dell'U-612 accoglie con gioia la dipartita di Greenwood, ma c'è un'altra sopresa, non necessariamente gradita, dietro l'angolo. A bordo arriva infatti il volitivo Ulrich Wrangel. La sua è una (ri)apparizione improvvisa e destinata a scombussolare l'equilibrio precario del sottomarino. Wrangel, infatti, arriva con la qualifica di Secondo Capitano. Ovviamente gli uomini non possono fare a meno di chiedersi quale sia il motivo di una tale decisione da parte dei vertici della Marina Militare. Hoffman ovviamente non è contento di dover condividere il suo ruolo, ma il più frustrato è Tennstedt, di fatto declassato. A chi andrà la fedeltà dell'equipaggio? Intanto a terra, a La Rochelle, Carla e Simone sono sempre più vicine. Tra loro, però, ci sono alcune divergenze apparentemente incolmabili: Carla è convinta che, per il bene più grande, alcuni sacrifici sono pressoché inevitabili, mentre Simone è convinta che debba esserci un limite. Il fine non può sempre giustificare i mezzi. La Resistenza è viva e pronta a colpire ancora, ma è anche estremamenet vulnerabile. Forster porta avanti le sue indagini e dichiara a Simone i suoi sentimenti per lei. Al vertice di un triangolo a dir poco inaspettato, Simone dovrà decidere quale sarà la sua prossima mossa.

Intrappolati a bordo, gli uomini dell'U-612 sono in serio pericolo. Volavano uno scontro diretto, una battaglia, e alla fine l'hanno avuto. Le cose, però, non sono andate come si aspettavano. E' colpa di Wrangel? O semplicemente la fortuna ha guardato in un'altra direzione? Intrappolati dentro il sottomarino, Hoffman e il suo equipaggio devono trovare il modo di tornare a galla, metaforicamente e letteralmente. Riusciranno a uscirne vivi, o quelle acque così profonde diventeranno la loro tomba? Simone inizia a capire quanto sia complicato gestire una situazione come quella in cui, volente o nolente, è venuta a trovarsi: divisa tra Carla e Forster, tra l'amore e la fedeltà alla patria, è costretta a fare delle scelte che non avrebbe mai immaginato di fare.