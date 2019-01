Das Boot, il cast e i personaggi della serie TV Sky

È il 1942 e il nuovo sommergibile U-612, prodigio dell’ingegneria tedesca dell’epoca, è pronto a salpare dalle coste francesi occupate dai nazisti per una missione nell’Atlantico. A bordo, 40 giovani uomini della Marina condividono una missione e gli angusti spazi del sottomarino. A terra, a La Rochelle, la Resistenza si prepara alla lotta. Scopri il cast e i personaggi di Das Boot, in onda il venerdì sera alle 21.15 su Sky Atlantic

Das Boot: il cast e i personaggi

Vicky Krieps è Simone Strasser

Classe 1983, l'attrice lussemburghese Vicky Krieps (nipote di un esponente della resistenza lussemburghese) in Das Boot è Simone Strasser, giovane traduttrice per la marina tedesca a La Rochelle. Simone ha un fratello, Frank, che sta per imbarcarsi sull'U-612. E' lui a metterla in contatto con la Resistenza.

Lizzy Caplan è Carla Monroe

L'americana Lizzy Caplan - volto decisamente noto a livello internazionale grazie a produzioni come Masters of Sex e Mean Girls - è l'intrigante e misteriosa Carla Monroe, membro della Resistenza antinazista a La Rochelle.

Rick Okon è Klaus Hoffman

L'attore tedesco (nato a Schwedt/Oder, nel Brandenburgo) è il giovane ufficiale tedesco Klaus Hoffman, Capitano dell'U-612. Klaus, che ha seguito le orme del padre, è intenzionato a farsi molto onore sul campo, e dal suo equipaggio pretende il massimo. Cosa che, ovviamente, lo metterà in una posizione delicata fin da subito.

Leonard Scheicher è Frank Strasser

Il giovane Leonard Scheicher, classe 1982, è Frank Strasser, fratello di Simone e addetto alle comunicazioni radiofoniche dell'U-612. Durante il periodo passato a La Rochelle in attesa di imbarcarsi, Frank è entrato in contatto con la Resistenza, e prima di partire chiede a sua sorella di mettersi in contatto con una persona.

Rainer Bock è Gluck

L'attore tedesco Rainer Bock è Gluck (già visto nella serie Better Call Saul) è Gluck, il capo della 3ª flottiglia.

Tom Wlaschiha è Hagen Forester

Tom Wlaschiha (Jaqen "Valar Morghulis" H'ghar de Il Trono di Spade) è Hagen Forster, un ufficiale della Gestapo di stanza a La Rochelle. Quando Forster conosce Simone, rimane molto colpito da lei. Lei ricambierà le sue attenzioni, o gli starà vicino solo per carpire preziose informazioni?

Thierry Fremont è Duval

L'attore francese Thierry Fremont è Duval, ufficiale francese collaborazionista di stanza a La Rochelle.

August Wittgenstein è Karl Tennstedt

L'attore tedesco augustu Wittgenstein è Karl Tennstedt, ufficiale secondo in comando sull'U-612. Kennstedt è un marinaio di una certa esperienza, e ha un modo di vedere la vita e la carriera decisamente diverso rispetto al suo giovane capitano, col quale finisce inevitabilmente per scontrarsi.

Das Boot: la trama

Autunno del 1942: nella Francia occupata dai nazisti, Simone Strasser (Vicky Krieps) arriva a La Rochelle come traduttrice per la Marina tedesca. Sotto la guida del capo della 3ª flottiglia, Gluck (Rainer Bock), familiarizza con il suo nuovo ruolo e i suoi colleghi e rivede anche suo fratello, Frank Strasser (Leonard Scheicher), in servizio nella Marina proprio lì. Quando i due si rivedono, la felicità dura però poco: Frank infatti dovrà presto imbarcarsi sull'U-612, il nuovissimo sottomarino, il fiore all’occhiello dell’ingegneria teutonica, pronto per il suo viaggio inaugurale.

Il nuovo comandante, Klaus Hoffmann (Rick Okon), figlio di un leggendario comandante di U-Boat, dovrà convincere il suo scettico e giovane equipaggio che lui è l’uomo giusto per questa battaglia. I 40 giovani uomini intraprendono così la loro prima missione, lottando contro le condizioni anguste e claustrofobiche della vita nel sottomarino, convivendo con tensioni sempre più accese e mettendo a rischio l’unione dell’equipaggio e di conseguenza il successo dell’intera impresa.

Nel frattempo, a centinaia di chilometri di distanza, un'altra battaglia infuria sulla terraferma. Prima di partire, Frank chiede alla sorella quello che, all’apparenza, sembrerebbe un piccolo favore: mettersi in contatto con la misteriosa Carla Monroe (Lizzy Caplan). Il futuro di Simone cambierà irrimediabilmente quando si ritroverà coinvolta con La Résistance che sta nascendo nel porto di La Rochelle. La giovane dovrà quindi imparare a mentire per sopravvivere in un mondo di inganni e pericoli evitando l'occhio vigile di Hagen Forster (Tom Wlaschiha), il capo della Gestapo a La Rochelle.