City On A Hill: il personaggio di Aldis Hodge nella serie tv

Se la corruzione entra nelle forze dell’ordine e nel sistema di giustizia, ci pensa Aldis Hodge alias Decourcy Ward a rimettere ogni cosa al suo posto: è la storia alla base di City On A Hill, la serie tv sviluppata da Chuck MacLean, con la celebre star del piccolo schermo fra i protagonisti.

City On A Hill, la serie su Sky Atlantic a settembre

City On A Hill: chi interpreta Aldis Hodge nella serie tv?

Un’impresa ambiziosa e pericolosa quella che intende realizzare il giovane vice-procuratore distrettuale interpretato da Aldis Hodge: giunto da Brooklyn, Decourcy Ward vuole spazzare via ogni traccia di corruzione dal sistema di giustizia della Boston dei primi anni Novanta. Per riuscire nel suo intento, Ward dovrà affidarsi all’esperienza del veterano dell’FBI, corrotto, Jackie Rohr, con il volto di Kevin Bacon. Il personaggio interpretato da Hodge porta in scena il cosiddetto “miracolo di Boston”, che ha portato la città - fino a quel momento intrisa di sangue, violenza e delitti - a vedere scendere vertiginosamente i reati in pochi mesi, grazie alla riforma di massa del dipartimento di polizia di Boston.

City On A Hill, LE FOTO della serie tv

Chi è Aldis Hodge

Pittore e appassionato di orologi di lusso (che progetta), Aldis Hodge viene dalla Carolina del Nord ma è cresciuto a New York. Durante la carriera si è dimostrato un attore versatile su piccolo e grande schermo, vincendo nel 2017 un SAG Award per il film Hidden Figures - Il diritto di contare diretto da Theodore Melfi, dove interpreta il personaggio di Levi Jackson, al fianco di Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe.

GUARDA IL VIDEO

I migliori successi di Aldis Hodge

Fra i suoi lavori più noti ricordiamo l’interpretazione di Alec Hardison nella serie Leverage - Consulenze illegali (per cui ha ricevuto una nomination ai SAG Award) e quella nei panni di Noah sul set della serie americana Underground. Inoltre, è stato protagonista di brevi apparizioni in Black Mirror e The Walking Dead. Sul grande schermo appare, fra gli altri, in Jack Reacher: Punto di non ritorno di Edward Zwick, come protagonista in Straight Outta Compton, e in The East del 2013 al fianco di Alexander Skarsgård e Patricia Clarkson. Fra i suoi lavori più recenti c’è What Men Want di Adam Shankman, remake della commedia romantica del 2000 What Women Want - Quello che le donne non dicono, insieme a Taraji P. Henson, Richard Roundtree, Wendi McLendon-Covey e Tracy Morgan. Attualmente Hodge è impegnato nelle riprese di The Invisible Man, horror scritto e diretto da Leigh Whannell, atteso nelle sale nel 2020.

City On A Hill, dal 3 settembre ogni martedì alle 21.15 su Sky Atlantic.