Su Sky Atlantic a settembre arriverà City On A Hill, la serie targata Showtime nata da un’idea originale di Ben Affleck (che, insieme a Matt Damon, è anche executive producer) e sviluppata da Chuck MacLean, con Aldis Hodge e Kevin Bacon.

City On A Hill è ambientata nella Boston dei primi anni Novanta, un periodo delicato per la capitale dello stato del Massachussets, una città vittima della criminalità più o meno organizzata, del razzismo e della corruzione, presente ovunque, anche in quei luoghi dove il rispetto della legge dovrebbe essere qualcosa di scontato. Un epocale cambio di rotta è però in arrivo, il cosiddetto Boston Miracle, un'intricata operazione conosciuta col nome in codice di "Operation Ceasefire", un programma messo in atto con lo scopo di ridurre in maniera esponenziale la violenza nelle strade. Un vero e proprio momento di rinascita.



City On A Hill, di cosa parla la serie tv

Arrivato a Boston all'inizio degli anni Novanta, Decourcy Ward (Aldis Hodge), un giovane vice-procuratore distrettuale proveniente da Brooklyn, si pone un obiettivo difficilissimo: spazzare via un sistema di corruzione in cui è coinvolto anche chi la legge dovrebbe applicarla alla lettera, cioè le forze dell'ordine. Un'impresa a dir poco titanica, ma necessaria, visto lo stato in cui verte la città, le cui strade sono impregnate di violenza, di pallottole e di sangue.

Per riuscirci, Ward si troverà suo malgrado costretto ad allearsi con Jackie Rohr (Kevin Bacon), un veterano dell'FBI corrotto (o, per come la vede lui, con una morale piuttosto elastica) ma stimato dai colleghi, uno che conosce benissimo le dinamiche delle strade di quella disgraziata città. Grazie all'aiuto di Rohr, uno che ha visto e ha fatto di tutto in decenni di carriera, il giovane vice-procuratore darà inizio a una vera e propria rivoluzione, ma arriverà anche a capire che, alle volte, il fine giustifica i mezzi.

Completano il cast: Jonathan Tucker, Jill Hennessy, Lauren E. Banks, Kevin Chapman, Sarah Shahi, Mark O'Brien e Amanda Clayton.