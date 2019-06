Ulana Khomyuk, rinomata e stimata fisica nucleare sovietica di Minsk, in Bielorussia, si accorge che nell'aria c'è una quantità sopra la norma di radiazioni. Inizialmente pensa che si tratti della centrale nucleare lituana di Ignalina, ma basta una telefonata per scoprire che non è da lì che arrivano le radiazioni. E' dall'Ucraina. Dalla più lontana centrale di Černobyl'. Viene così finalmente a sapere che c'è stata un'esplosione...e, secondo i suoi calcoli, potrebbe essercene un'altra che sicuramente peggiorerebbe la già gravissima situazione. Mentre all'ospedale di Pryp"jat', che sta per essere evacuata, medici e infermieri lavorano senza sosta per aiutare i feriti - tra cui il vigile del fuoco Ignatenko e gli ingegneri Dyatlov, Akimov e Toptunov - Legasov deve convincere Shcherbina che la situazione che stanno affrontando non ha precedenti, e che per evitare una vera e propria catastrofe c'è bisogno di prendere provvedimenti rischiosi ma necessari. Anche a costo di scontrarsi coi vertici del Partito. Anche a costo di sacrificare molte vite. Non perdere il secondo episodio di Chernobyl, in onda lunedì 17 giugno alle 21.15 in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic.