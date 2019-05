Catch-22, trama e recensione dell’episodio 4

Via il dente, via il dolore: Yossarian completa le sue missioni, ma Korn lo incastra comunque. Non c'è mai fine all'assurdo. Intanto scopriamo che i traffici di Milo sono molto più estesi del previsto. La morte di Nately è l'ennesimo colpo per YoYo, che comincia a chiedersi seriamente se riuscirà a tornare a casa o se, invece, morirà lì, in quella terra bella ma letale. Leggi la recensione del quarto episodio di Catch-22.

Catch-22, episodio 4: la trama

Il quarto episodio di Catch-22 si apre con le indagini riguardanti quanto accaduto nel finale del terzo, cioè con McWatt che, dopo aver ucciso per errore Kid Sampson, decide di suicidarsi schiantandosi contro in promontorio. Interrogato a riguardo, Yossarian non mente: McWatt non stava bene, e la causa dei suoi problemi è sicuramente dovuto a quanto visto e fatto durante questa assurda guerra. Sì, insomma, per YoYo l'esercito è da considerarsi il vero colpevole, e la cosa, come si può facilmente immaginare, non fa per niente piacere a Catchcart. Bisogna andarsene da lì, e bisogna farlo il prima possibile.

Via il dente, via il dolore: nel tentativo di raggiungere l'agognato congedo, e dopo essersi confidato con l'infermiera Duckett, Yossarian decide di partecipare a quante più missioni possibili, e la sua strategia sembra funzionare. In soli 6 giorni YoYo completa ben 11 missioni, arrivando dunque a quota 50. Quando però si reca da Korn per farsi dare i documenti per il congedo, il Tenente Colonnello prende tempo, più che altro perché non riesce a spiegarsi come sia possibile che qualcuno sia riuscito a portare a termine tutte le missioni previste.

In attesa dei fogli necessari per tornare a casa, Yossarian decide di accompagnare Milo a "comprare alcune cose". A loro si unisce Orr. I tre prima finiscono in Sicilia, e, giunti a Palermo, YoYo e il compagno pilota scoprono che Milo è in qualche modo diventato il sindaco della città. C'è chi muore e chi invece prospera, a quanto pare! La tappa successiva è Malta, dove scopriamo che Milo è l'assistente del Governatore dell'isola, e poi si riparte per Oran, in Algeria, per trattare con il Califfo. Milo, che è anche Pascià di Oran, è sicuramente un ragazzo pieno di sorprese...e di titoli!

Dopo aver finto di essere un Rockefeller, e dopo aver discusso della costruzione di nuovi impianti per l'estrazione del petrolio, YoYo e compagni tornano finalmente alla base. Lì, a colloquio con Korn, il nostro eroe scopre che i suoi documenti non sono ancora pronti, e che, nel frattempo, il numero delle missioni è passato da 50 a 55. Dunque gliene mancano ancora 5!

Si torna quindi a sganciare bombe. Dopo l'ennesimo volo, però, è tempo di fare una capatina a Roma. Nately non vede l'ora: chiederà a Clara di sposarlo, e poi, dopo il matrimonio, si trasferirà definitivamente in Italia e aprirà un ristorante. Inizialmente YoYo tenta di dissuadere l'amico da una tale sciocchezza, ma poi fa un passo indietro: il ragazzo è innamorato, non c'è modo di farlo ragionare.

Tornato nel solito inferno, Yossarian non riesce a mettere a fuoco l'obiettivo, un ponte, e così l'aereo su cui sta volando è costretto a fare marcia indietro per tentare di effettuare lo sgancio. Il bombardamento va a buon fine, ma, mentre l'aereo comincia ad allontanarsi, viene colpito nella parte posteriore, proprio dove si trova Nately. YoYo tenta di afferrare la mano dell'amico e di portarlo al sicuro, ma non ci riesce...