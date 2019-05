Billions 4: la data di uscita in Italia della nuova stagione

La quarta nuova stagione di Billions sta per fare il suo atteso debutto in Italia. Bobby Axelrod e Chuck Rhoades vi danno appuntamento a partire dal 10 maggio, ogni venerdì, alle 21.15, su Sky Atlantic.

Soldi e giochi di potere, le prime stagioni di Billions ci hanno portato in un mondo affascinante e intrigante ma allo stesso tempo anche molto pericoloso. I dodici nuovi episodi sono pronti a farci appassionare e a tenerci con il fiato sospeso tra colpi di scena, ribaltamenti improvvisi e novità.

Billions 4: i protagonisti

Damian Lewis e Paul Giamatti tornano a rivestire i difficili panni di Bobby Axelrod e di Chuck Rhoades all’interno di una delle serie più originali degli ultimi anni. Damian Lewis nasce l’11 febbraio del 1971 nella capitale inglese, fin da piccolo mostra una grande passione per la recitazione che lo porta a studiare alla prestigiosa Guildhall School of Music and Drama che annovera tra gli alunni alcune delle più grandi star internazionali che negli ultimi anni hanno riscritto la storia della settima arte, tra questi Orlando Bloom, Ewan McGregor, Daniel Craig e Joseph Fiennes.

Il debutto di Damian avviene intorno alla metà degli anni ’90 affiancando ruoli televisivi ad altri cinematografici che gli permettono di affermarsi a livello internazionale collezionando anche numerosi riconoscimenti, tra i quali un Emmy come “Outstanding Lead Actor in a Drama Series” nel 2012 e un Golden Globe come “Best Actor – Television Series Drama” nel 2013.

L’altro grande protagonista di Billions (qui trovi le foto del cast della terza stagione) è ovviamente l’attore americano Paul Giamatti nato il 6 giugno 1967 presso New Haven, in Connecticut. La carriera di Giamatti inizia nei primissimi anni ’90 e la grande esplosione mediatica a livello mondiale arriva con la pellicola “American Splendor” del 2003.

Successivamente l’artista continua a concentrarsi su più fronti: dal set televisivo al palco teatrale. Nel corso della sua carriera Giamatti ha ottenuto importanti premi prestigiosi, tra i quali il Golden Globe come “Best Actor - Comedy/Musical Film” per “La versione di Barney”.

Billions 4: la data di uscita in Italia

Le prime tre stagioni di Billions ci hanno mostrato le vicissitudini di Bobby Axelrod e Chuck Rhoades che sono pronti per coinvolgere nuovamente il pubblico con i tanto attesi nuovi episodi della quarta stagione che vi aspettano a partire dal 10 maggio 2019, ogni venerdì, alle 21.15, su Sky Atlantic.