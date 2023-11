“La Tata” fa 30 anni, 10 curiosità sulla serie con Fran Drescher. FOTO

11/12 ©Webphoto

REMAKE IN TUTTO IL MONDO - La Tata è stata trasmessa in oltre 80 Paesi in tutto il mondo e in molti di questi - fra cui l’Italia - è stata riadattata in chiave locale, con sceneggiature originali modificate per adattarsi alle singole culture. Uno dei più popolari è stato My Fair Nanny, il remake russo, arrivato a 173 episodi: alcuni scrittori della serie americana vennero infatti incaricati di creare nuove puntate dopo che quelle originali erano terminate