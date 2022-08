La Tata, la reunion di Fran Drescher e Renée Taylor

A distanza di oltre vent’anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio negli Stati Uniti d’America, Fran Drescher e Renée Taylor si sono ritrovate per un nuovo format social destinato a fare il pieno di like e visualizzazioni.

Il primo episodio ha raccolto oltre 80.000 like, simbolo del grande apprezzamento da parte del pubblico, il secondo appuntamento ha superato 45.000 like nel giro di poche ore confermandone il successo.

Negli anni la serie ha ottenuto anche prestigiosi riconoscimenti, tra i quali ben due nomination ai Golden Globe nella categoria Best Performance by an Actress in a TV-Series – Comedy/Musical per Fran Drescher.