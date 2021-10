Gomorra, i personaggi: la storia di Scianel fino alla stagione 4

Il personaggio interpretato da Cristina Donadio ha vissuto una piccola epopea personale tra la seconda e terza stagione, fatta di frasi e scene cult, ascesa e declino, alleanze e tradimenti. Ecco un riepilogo di quello che le è successo in attesa di Gomorra - Stagione finale, su Sky e NOW dal 19 novembre Condividi

Non è detto che un personaggio debba sopravvivere a lungo per entrare nel cuore degli appassionati di Gomorra – La serie (LO SPECIALE). L’epopea di Scianél, per esempio, è durata due stagioni sulle cinque totali, con un’ascesa rapida e violenta e un altrettanto rapido e violento declino. Eppure non c’è dubbio che Annalisa Magliocca, personaggio interpretato da Cristina Donadio, sia uno dei più riusciti e funzionanti della serie (GUARDA LE SCENE PIÙ IMPORTANTI DELLA SERIE CON SCIANÉL PROTAGONISTA). In attesa di Gomorra - Stagione finale, in arrivo su Sky e in streaming su NOW dal 19 novembre, ecco un riassunto di quello che è successo a Scianél nelle precedenti stagioni.

leggi anche Gomorra, i personaggi: cosa è successo a Azzurra Sorella di Zecchinetta, Scianél sale al potere alla morte del fratello e spicca da subito per la sua personalità. Pietro Savastano cerca di provocarla, ritenendola l’elemento più suscettibile dell’Alleanza. Fa rapinare un suo corriere e poi organizza una rapina contro lei stessa nel bel mezzo di una bisca clandestina. Scianél non è una che si lascia intimorire e al rapinatore col volto coperto spiega: “'O ssaje pecché me chiammano accussì? Pecché ne capisco assaje 'e profume... e tu puzze già 'e morte!”.

leggi anche Gomorra, i personaggi: cosa è successo a Enzo Violenta e aggressiva, Scianél si muove con astuzia nelle trame della camorra, più iena che pantera, come lei stessa dice alla nuora Marinella, perché “'mmiezz' ê jene a cummanna' songhe 'e femmene”. I rapporti con Marinella sono tesi mentre il figlio Lelluccio è in prigione. La ragazza viene costantemente maltrattata e di nascosto dalla suocera intesse una relazione fedifraga con l’autista, che costa la vita a lui. Intanto Scianél gioca un pericoloso doppio gioco tra Confederati e Alleanza. Ottiene per il figlio, uscito di prigione, la piazza dei Sette Palazzi e si mette contro i Ragazzi del Vicolo, che rapiscono e provano a uccidere Lelluccio ma vengono scoperti. A pagare per tutti è ‘O Trak, ucciso da Scianél.