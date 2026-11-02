Dopo vent’anni, si chiude il percorso della serie poliziesca con la ventesima stagione, attesa nel 2027. A.J. Cook, Paget Brewster e Kirsten Vangsness hanno ricordato sui social i personaggi interpretati e l’esperienza sul set, senza escludere la possibilità di un futuro ritorno Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La notizia della cancellazione di Criminal Minds: Evolution ha spinto gli interpreti della serie a condividere sui social ricordi, fotografie e messaggi dedicati a una produzione che accompagna il pubblico dal 2005 (potete guardare alcuni contenuti in fondo a questo articolo). Il capitolo più recente del poliziesco, rilanciato nel 2022 su Paramount+ dopo la conclusione della serie originale, terminerà con la ventesima stagione, prevista nel 2027. Dopo vent’anni, si chiude cposì il percorso della serie poliziesca con la ventesima stagione, attesa nel 2027. A.J. Cook, Paget Brewster e Kirsten Vangsness hanno ricordato sui social i personaggi interpretati e l’esperienza sul set, senza escludere la possibilità di un futuro ritorno.

A.J. Cook saluta Jennifer Jareau A.J. Cook, che interpreta l’agente speciale Jennifer Jareau fin dal debutto di Criminal Minds, ha scelto un’immagine a tema Halloween per accompagnare il suo messaggio d’addio. Nella fotografia (che potete guardare in fondo a questo articolo) indossa una lapide dedicata al personaggio, conosciuto anche con il soprannome di JJ, accompagnata dalla frase "Riposa in pace JJ (per ora)". Un saluto che lascia aperto uno spiraglio, almeno nelle parole, per un possibile ritorno. Jareau ha iniziato il suo percorso nella squadra dell’Unità di analisi comportamentale dell’FBI occupandosi dei rapporti con i media e con le forze di polizia, per poi diventare profiler. Approfondimento Criminal Minds Evolution si chiuderà con la 20° stagione

Paget Brewster si definisce una "free agent" Anche Paget Brewster, interprete dell’agente speciale supervisore Emily Prentiss dalla seconda stagione, ha affidato a Instagram il proprio commento. L’attrice ha pubblicato una fotografia in bianco e nero accompagnata dalla scritta "Free Agent" (la trovate in fondo all'articolo), espressione che richiama ironicamente la nuova condizione professionale dopo la chiusura della serie. RJ Hatanaka, entrato nel cast dalla sedicesima stagione nei panni dell’agente dell’FBI Tyler Green, ha invece condiviso una fotografia di gruppo, definendo i colleghi "il miglior gruppo di persone". Approfondimento Criminal Minds: Evolution, in anteprima le immagini di Connor Storrie

Kirsten Vangsness: "Ci sono ancora tante storie da raccontare" Più articolato il messaggio di Kirsten Vangsness, che da sempre interpreta Penelope Garcia, l’analista tecnica amatissima dai fan anche per il rapporto con Derek Morgan, personaggio interpretato da Shemar Moore nella serie originale. In un video pubblicato sui social, l’attrice ha riflettuto sulla conclusione di un’esperienza durata vent’anni, paragonandola alla sensazione agrodolce di ricevere un regalo prezioso sapendo che un’occasione simile difficilmente si ripeterà. Vangsness ha anche sottolineato quanto ami il proprio lavoro, ricordando le parole della showrunner Erica Messer, convinta che ci siano ancora molte storie da raccontare. "Se potessimo continuare a raccontarle da qualche altra parte, sarebbe fantastico", ha dichiarato, aggiungendo di credere che tutto il cast condivida lo stesso desiderio. Nel messaggio che accompagna il video, l’attrice ha inoltre ringraziato la produzione e i colleghi, scherzando sul set come su un "campo estivo di omicidi finti". Approfondimento Emilia Clarke sarà la protagonista della serie tv "Criminal"