The Diplomat, la serie tv Netflix rinnovata per la quinta stagione

Nonostante non siano stati ancora resi noti i dettagli della trama nei nuovi episodi, nel thriller politico non mancheranno i colpi di scena che coinvolgeranno le due coppie di protagonisti, da un lato l’ambasciatrice Kate Wyler e il Vicepresidente Hal Wyler, e dall’altro la Presidente Grace Penn e Todd Penn Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha rinnovato la serie tv The Diplomat per una quinta stagione. La piattaforma di streaming ha annunciato la notizia poco dopo l’uscita della quarta stagione. Nonostante non siano stati ancora resi noti i dettagli della trama nei nuovi episodi, nel thriller politico non mancheranno i colpi di scena che coinvolgeranno le due coppie di protagonisti, da un lato l’ambasciatrice Kate Wyler (Keri Russell) e il Vicepresidente Hal Wyler (Rufus Sewell), e dall’altro la Presidente Grace Penn (Allison Janney) e Todd Penn (Bradley Whitford). Il cast include anche Ato Essandoh, Ali Ahn e Nana Mensah. Deborah Cahn è creatrice, showrunner e produttrice esecutiva della serie tv. I produttori esecutivi comprendono anche Keri Russell, Janice Williams, Alex Graves, Peter Noah ed Eli Attie.

LA QUARTA STAGIONE La quarta stagione della serie tv The Diplomat si è conclusa con un colpo di scena. “Due matrimoni rischiano di divorarsi a vicenda”, recitava la sinossi ufficiale. “Un evento catastrofico infrange la fragile pace che Kate Wyler ha negoziato tra Stati Uniti e Regno Unito, così come il matrimonio in crisi che sta cercando di salvare. Mentre lotta per arginare l'emorragia, la cospirazione della Presidente Grace Penn e del Vicepresidente Hal Wyler per rubare l'arma più potente della Russia spinge gli Stati Uniti verso la guerra. Kate e Todd, una coppia a dir poco instabile, si uniscono per impedire all'alleanza Grace-Hal di sconvolgere gli equilibri di potere sia all'estero che in patria”. Approfondimento The Diplomat, arriva la quarta stagione. Ecco dov’eravamo rimasti

UN GRANDE SUCCESSO TRA EMMY AWARDS E GOLDEN GLOBES La serie tv The Diplomat, che aveva debuttato nel 2023, aveva ottenuto un grande successo sin dagli esordi. Secondo Netflix, nelle prime quattro settimane la prima stagione aveva totalizzato 173,46 milioni di ore di visualizzazione, mentre la seconda stagione era rimasta per quattro settimane nella Top 10 globale. Ancor prima della première della terza stagione, poi, la serie aveva ottenuto il rinnovo per la quarta stagione, che nella sua seconda settimana aveva raggiunto il terzo posto nella Top 10 globale e che era inoltre entrata nella Top 10 in 63 Paesi. Agli Emmy Awards, The Diplomat ha ricevuto in totale 10 nomination, sette delle quali nel 2026. In particolare, Allison Janney, che interpreta la Presidente Grace Penn, ha vinto il premio come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. Le altre sei candidature dell’anno riguardavano rispettivamente le categorie Miglior serie drammatica, Miglior attore protagonista in una serie drammatica a Rufus Sewell, Miglior attrice protagonista in una serie drammatica a Keri Russell, Miglior attore guest in una serie drammatica a Bradley Whitford, Miglior sceneggiatura in una serie drammatica a Peter Ackerman e Debora Cahn e Miglior casting in una serie drammatica. Inoltre, tra il 2024 e il 2026 la serie tv ha ottenuto sette candidature ai Golden Globes. Approfondimento The Diplomat, il trailer della quarta stagione della serie tv Netflix