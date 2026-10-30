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Nocturne, trama e cast della serie tv con Stephen Graham su Apple TV

Serie TV
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Introduzione

La serie tv Nocturne con Stephen Graham uscirà su Apple TV (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) con i primi due episodi il 30 ottobre 2026 e proseguirà con nuovi episodi ogni venerdì fino al 25 dicembre 2026.

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Quello che devi sapere

LA TRAMA

Quando una vittima del famigerato serial killer Jurek Walter (Stephen Graham) viene ritrovata viva, il detective Jonah Lynn (Liev Schreiber) affronta una corsa contro il tempo per trovare l'unica persona ancora dispersa, mentre la sua pupilla, Saga Bauer (Zazie Beetz), opera sotto copertura per ottenere risposte dall'assassino in persona.

 

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IL CAST

Il cast include Stephen Graham nel ruolo del serial killer Jurek Walter, rinchiuso nel seminterrato dell'ospedale psichiatrico di Riverside, Liev Scheiber nel ruolo dell'ex detective della omicidi Jonah Lynn, Zazie Beetz nel ruolo di Saga Bauer, Chrissy Metz nel ruolo di Ida Frost (la madre di Michael Frost), Gary Carr nel ruolo di Nathan Pollack, Rory Culkin nel ruolo dell'infermiere dell'ospedale psichiatrico Karl Anders, Poorna Jagannathan nel ruolo dell'agente speciale dell'FBI Alexandra Quinn, Landon Valentin nel ruolo di Michael Frost (un aolescente scomparso da tre anni che viene improvvisamente ritrovato sul ponte Butler) e Bill Camp nel ruolo di Dave Ellison.

 

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IL ROMANZO

La serie tv Nocturne è tratta dal bestseller internazionale The Sandman di Lars Kepler (pseudonimo della coppia di scrittori svedesi Alexandra Coelho Ahndoril e Alexander Ahndoril), parte della celebre saga di romanzi crime con protagonista il detective Joona Linna. Il nome di Lars Kepler rappresenta una vera garanzia per gli appassionati di thriller: i 10 romanzi crime pubblicati dagli autori hanno venduto complessivamente 20 milioni di copie nel mondo, sono stati tradotti in 40 lingue e distribuiti in oltre 170 territori.

 

 

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LA PRODUZIONE

Il progetto, inizialmente annunciato con il titolo Lazarus, è stato poi ribattezzato Nocturne. Il 20 ottobre 2026 Apple ha celebrato la première mondiale a New York con tutti protagonisti. Sviluppata per la televisione, scritta e prodotta esecutivamente da John Hlavin (che è anche showrunner), la serie è creata per la televisione, scritta e prodotta esecutivamente dal premio BAFTA Rowan Joffe. I produttori esecutivi includono il vincitore di Tony Award e Actor Award e candidato agli Emmy Awards e ai Golden Globes Liev Schreiber e la candidata agli Emmy Awards Zazie Beetz. È prodotta per Apple TV da A+E Studios in associazione con Range Studios.

 

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IL PLURIPREMIATO STEPHEN GRAHAM

Stephen Graham aveva vinto per la serie tv Adolescence sia tre Emmy Awards nel 2025, rispettivamente nelle categorie Miglior attore protagonista in una miniserie, Miglior sceneggiatura di una miniserie e Miglior miniserie, sia il Golden Globe come Miglior attore in una miniserie o film per la televisione nel 2026.

 

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