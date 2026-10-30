Nocturne, trama e cast della serie tv con Stephen Graham su Apple TV

Il progetto, inizialmente annunciato con il titolo Lazarus, è stato poi ribattezzato Nocturne. Il 20 ottobre 2026 Apple ha celebrato la première mondiale a New York con tutti protagonisti. Sviluppata per la televisione, scritta e prodotta esecutivamente da John Hlavin (che è anche showrunner), la serie è creata per la televisione, scritta e prodotta esecutivamente dal premio BAFTA Rowan Joffe. I produttori esecutivi includono il vincitore di Tony Award e Actor Award e candidato agli Emmy Awards e ai Golden Globes Liev Schreiber e la candidata agli Emmy Awards Zazie Beetz. È prodotta per Apple TV da A+E Studios in associazione con Range Studios.

LEGGI ANCHE: ADOLESCENCE, IL TRAILER DELLA SERIE TV NETFLIX CON STEPHEN GRAHAM

©Webphoto