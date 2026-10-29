Una carta di credito da rockstar e quattro birre da pagare alle due di notte: Max, nel quinto episodio della serie Nord Sud Ovest Est, in onda il 30 ottobre, scopre che la celebrità cambia tutto, ma non sempre come si aspetta. Al bar, infatti, il suo nuovo status si scontra con un inatteso “deca” da 10 mila lire
Sono le due di notte e Max, insieme a Cisco, vuole pagare quattro birre scure con la sua nuova carta di credito. Ma il barista gli chiede un “deca”, ovvero 10 mila lire: il momento racconta quanto sia cambiata la vita degli 883 e quanto sia ancora lontano il mondo di tutti i giorni da quello delle nuove rockstar.
Max Pezzali ora ha una carta con un massimale da rockstar, ma si trova davanti a un barista che non è abituato a quel sistema di pagamento e vuole essere saldato con un “deca”, ovvero diecimila lire.
quando e dove vedere il quinto episodio
La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, serie Sky Original diretta da Sydney Sibilia insieme ad Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi, racconta il 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto, tra il successo del secondo album, nuovi amori, concerti e le sfide che mettono alla prova la loro amicizia. Gli episodi in totale sono otto. Il quinto episodio va in onda venerdì 30 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
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Ph. Paolo Ciriello
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Il conto alla roverscia è iniziato. Da domani, venerdì 9 ottobre, arriva su Sky e in streaming solo su NOW 'Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883' la serie firmata da Sydney Sibilia. Tra musica, nuovi amori, viaggi e America, Max Pezzali e Mauro Repetto si trovano alle prese con un successo sempre più travolgente e con una crescita personale che mette alla prova il loro legame. Scopriamo chi sono i protagonisti di questa seconda stagione