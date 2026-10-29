Sono le due di notte e Max, insieme a Cisco, vuole pagare quattro birre scure con la sua nuova carta di credito. Ma il barista gli chiede un “deca”, ovvero 10 mila lire: il momento racconta quanto sia cambiata la vita degli 883 e quanto sia ancora lontano il mondo di tutti i giorni da quello delle nuove rockstar.

Max Pezzali ora ha una carta con un massimale da rockstar, ma si trova davanti a un barista che non è abituato a quel sistema di pagamento e vuole essere saldato con un “deca”, ovvero diecimila lire.