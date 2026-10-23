Nord Sud Ovest Est, stasera il quarto episodio della serie sugli 883

La buca di Capodanno frutta a Max e Mauro due canzoni epiche, Rotta per casa di Dio e Sei un mito. È quindi tempo di videoclip. Intanto, un ciclone chiamato Caterina investe le loro vite con la forza di un Aeroplano. Il quarto dei nuovi episodi della serie di Sydney Sibilia da stasera in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Due hit pronte a conquistare il pubblico, i videoclip da girare e una nuova presenza destinata a scompigliare tutto: per Max e Mauro il successo corre veloce, ma diventare grandi è tutta un’altra storia. Mentre Rotta per casa di Dio e Sei un mito si preparano a trasformarsi in immagini, resta una domanda: il pezzo della maturità, quello capace di portarli ancora più in alto, devono davvero scriverlo da zero? Stasera, venerdì 23 ottobre, arriva il quarto episodio, diretto da Simone Godano, di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE) , la serie Sky Original di Sydney Sibilia sui giovanissimi Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, all’apice del loro successo e alle prese con la realizzazione del secondo e ultimo disco degli 883.

SINOSSI DEL QUARTO EPISODIO

Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile ma niente è più semplice come prima: tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max e Mauro sono il cuore della seconda stagione della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e

La buca di Capodanno che ha mandato Cecchetto su tutte le furie frutta però due canzoni epiche degli 883: Rotta per casa di Dio e Sei un mito, è quindi tempo di videoclip. Mentre Max e Mauro si chiedono se adesso siano o no presentabili, un ciclone chiamato Caterina investe le loro vite con la forza di un Aeroplano. E sullo sfondo c’è sempre la questione del pezzo della maturità.

Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) torna per raccontare in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.

regia e cast

Nuovo il team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. La nuova stagione è scritta da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia.

Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni dei due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia senza tempo, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).

NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Venerdì 23 ottobre il quarto episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.