Nord Sud Ovest Est, stasera il quarto episodio della serie sugli 883

La buca di Capodanno frutta a Max e Mauro due canzoni epiche, Rotta per casa di Dio e Sei un mito. È quindi tempo di videoclip. Intanto, un ciclone chiamato Caterina investe le loro vite con la forza di un Aeroplano. Il quarto dei nuovi episodi della serie di Sydney Sibilia da stasera in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Due hit pronte a conquistare il pubblico, i videoclip da girare e una nuova presenza destinata a scompigliare tutto: per Max e Mauro il successo corre veloce, ma diventare grandi è tutta un’altra storia. Mentre Rotta per casa di Dio e Sei un mito si preparano a trasformarsi in immagini, resta una domanda: il pezzo della maturità, quello capace di portarli ancora più in alto, devono davvero scriverlo da zero? Stasera, venerdì 23 ottobre, arriva il quarto episodio, diretto da Simone Godano, di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), la serie Sky Original di Sydney Sibilia sui giovanissimi Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, all’apice del loro successo e alle prese con la realizzazione del secondo e ultimo disco degli 883.
SINOSSI DEL QUARTO EPISODIO
Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile ma niente è più semplice come prima: tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max e Mauro sono il cuore della seconda stagione della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e
La buca di Capodanno che ha mandato Cecchetto su tutte le furie frutta però due canzoni epiche degli 883: Rotta per casa di Dio e Sei un mito, è quindi tempo di videoclip. Mentre Max e Mauro si chiedono se adesso siano o no presentabili, un ciclone chiamato Caterina investe le loro vite con la forza di un Aeroplano. E sullo sfondo c’è sempre la questione del pezzo della maturità.
Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) torna per raccontare in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.
regia e cast
Nuovo il team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. La nuova stagione è scritta da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia.
Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni dei due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia senza tempo, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).
NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Venerdì 23 ottobre il quarto episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
Approfondimento
Nord Sud Ovest Est, gli 883 e i pezzi della maturità. Recensione ep. 3
Ph. Paolo Ciriello
Nord Sud Ovest Est, il cast della serie tv sugli 883. FOTO
Il conto alla roverscia è iniziato. Da domani, venerdì 9 ottobre, arriva su Sky e in streaming solo su NOW 'Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883' la serie firmata da Sydney Sibilia. Tra musica, nuovi amori, viaggi e America, Max Pezzali e Mauro Repetto si trovano alle prese con un successo sempre più travolgente e con una crescita personale che mette alla prova il loro legame. Scopriamo chi sono i protagonisti di questa seconda stagione