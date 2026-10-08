Roma Lazio in Serie, nasce alla Festa del Cinema il nuovo spazio dedicato alle fictionSerie TV
Dal 14 al 25 ottobre 2026 debutta nella Capitale il nuovo progetto promosso dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Roma Lazio Film Commission. Un programma di incontri, anteprime, podcast e reunion per valorizzare la produzione seriale del territorio e costruire una rete stabile per l’industria audiovisiva
La serialità del Lazio arriva alla Festa del Cinema: il Lazio porta la propria produzione televisiva al centro della Festa del Cinema di Roma. Si chiama "Roma Lazio in Serie" ed è il nuovo progetto promosso dalla Regione Lazio insieme con la Fondazione Roma Lazio Film Commission, pensato per raccontare e valorizzare le fiction e le serie realizzate nella Capitale e nel resto del territorio regionale.
L’iniziativa si svolgerà dal 14 al 25 ottobre 2026, negli stessi giorni della Festa del Cinema, con un hub all’Auditorium Parco della Musica e appuntamenti in altri luoghi della città.
L’obiettivo non è soltanto proporre una rassegna dedicata alla serialità, ma creare uno spazio di incontro tra chi scrive, produce, interpreta e distribuisce le serie televisive. Il programma sarà a ingresso gratuito e comprenderà incontri, podcast, conversazioni con professionisti del settore e appuntamenti dedicati alle produzioni in corso e ai progetti futuri.
Francesco Rocca: "Il Lazio è centrale"
A sottolineare il peso della regione nell’industria audiovisiva è stato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, intervenuto alla presentazione dell’iniziativa. "Il 54% delle produzioni ha origine o comunque trova sede in questa regione", ha dichiarato, definendo le serie "una realtà consolidata e importante, che vede il Lazio centrale".
Il dato viene confermato anche dalla presentazione del progetto della Roma Lazio Film Commission, secondo cui sono oltre venti le produzioni seriali attualmente in lavorazione sul territorio e il Lazio concentra il 54% della produzione nazionale e il 30% delle imprese del comparto.
Approfondimento
Roma Lazio in Serie, lo spazio per le fiction al Cinefest
Un progetto per costruire una rete stabile
"Roma Lazio in Serie" nasce con un’ambizione che va oltre i giorni della Festa del Cinema. La Regione punta infatti a trasformare l’hub in un punto di riferimento permanente per la serialità italiana, favorendo il confronto tra i diversi protagonisti della filiera e offrendo un luogo di sostegno, comunicazione e coordinamento.
Il progetto vuole quindi mettere in relazione la memoria della fiction italiana con le produzioni contemporanee e con i titoli ancora in fase di sviluppo. Una sorta di casa della serialità capace di riunire professionisti e pubblico e, allo stesso tempo, di rafforzare il ruolo del Lazio come territorio produttivo.
Approfondimento
Live In Roma, Rosa Elettrica la nuova serie Sky basata sull'omonimo libro di Giampaolo Simi
Da Tutti pazzi per amore a Romanzo Criminale
Tra gli appuntamenti sono previste anche le reunion di alcune serie che hanno segnato la televisione italiana degli ultimi anni. Il programma ripercorrerà titoli come Tutti pazzi per amore, Skam Italia e Romanzo Criminale, con la partecipazione di interpreti, registi e produttori.
Tra gli ospiti annunciati figurano Christian De Sica, Barbara Ronchi, Donatella Finocchiaro, Claudia Gerini, Marco Giallini, Fabrizio Gifuni, Caterina Murino, Giorgio Pasotti, Antonio Catania, Gianni Fantoni, Mario Ermito, Riccardo Rossi e Marianna Fontana. Saranno presenti anche registi come Maurizio Nichetti, Elisa Amoruso, Pappi Corsicato ed Enrico Vanzina, oltre agli sceneggiatori Giacomo Ciarrapico e Salvatore De Mola e a diversi produttori.
Approfondimento
Vita da Carlo 4, il cast sul red carpet della Festa del Cinema di Roma
Visioni Seriali, le serie dentro la Festa del Cinema
La collaborazione con la Festa del Cinema di Roma si concretizza anche in "Visioni Seriali", sezione inserita nel programma ufficiale della manifestazione. L’obiettivo è portare la serialità televisiva all’interno di uno dei principali appuntamenti cinematografici della Capitale attraverso anteprime e incontri con i protagonisti.
Tra i titoli in programma figurano Marvel Vision Quest, Cagnàz, Livatino, Radici, Melania Rea - Oltre il caso, ChiaroScuro, 177 giorni. Il rapimento di Farouk, La famiglia Panini, All's Fair, Memoriae e Il milanese.
Approfondimento
Julianne Moore, Premio alla Carriera al Cinefest di Roma
Gli incontri con attori, registi e sceneggiatori
Completano il programma gli "Incontri Seriali" all’AuditoriumArte, dedicati all’approfondimento dei linguaggi e dei processi produttivi della fiction contemporanea. Tra i protagonisti annunciati ci sono gli attori Dario Aita, Anna Godina, Alessandro Tedeschi, Andrea Lattanzi, Marco Bocci e Antonia Desplat.
Sul fronte della regia sono attesi, tra gli altri, Cosimo Alemà, Isabella Aguilar, Simone Spada, Jan Maria Michelini, Alessandro Roja, Stefano Mordini, Carlo Carlei, Michele Placido e Letizia Lamartire. Gli incontri coinvolgeranno inoltre sceneggiatori come Silvia Ebreul, Marcello Izzo, Doriana Leondeff, Bianca Rondolino, Lea Tafuri, Antonio Manca e Monica Zapelli.
Dal 14 al 25 ottobre, dunque, Roma diventa anche il punto d’incontro della serialità italiana: un progetto che parte dalla valorizzazione delle produzioni realizzate nel Lazio ma guarda a un obiettivo più ampio, quello di consolidare una rete capace di accompagnare il settore tra storia, presente e nuovi progetti.
Approfondimento
Festa del Cinema di Roma 2026, le giurie: Jan Komasa presidente
©Getty
Festa del Cinema di Roma, le coppie più belle sul red carpet. FOTO
Molti gli ospiti della kermesse dell'Auditorium Parco della Musica che hanno sfilato sul tappeto rosso delle varie anteprime accompagnati dalle proprie dolci metà, in quache caso, volti noti e molto amati del mondo dello spettacolo. Una carrellata di scatti del lato più romantico dell'evento, abbracci e baci, tra coppie consolidate e nuovi amori A cura di Vittoria Romagnuolo