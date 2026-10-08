Dal 14 al 25 ottobre 2026 debutta nella Capitale il nuovo progetto promosso dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Roma Lazio Film Commission. Un programma di incontri, anteprime, podcast e reunion per valorizzare la produzione seriale del territorio e costruire una rete stabile per l’industria audiovisiva Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La serialità del Lazio arriva alla Festa del Cinema: il Lazio porta la propria produzione televisiva al centro della Festa del Cinema di Roma. Si chiama "Roma Lazio in Serie" ed è il nuovo progetto promosso dalla Regione Lazio insieme con la Fondazione Roma Lazio Film Commission, pensato per raccontare e valorizzare le fiction e le serie realizzate nella Capitale e nel resto del territorio regionale. L’iniziativa si svolgerà dal 14 al 25 ottobre 2026, negli stessi giorni della Festa del Cinema, con un hub all’Auditorium Parco della Musica e appuntamenti in altri luoghi della città. L’obiettivo non è soltanto proporre una rassegna dedicata alla serialità, ma creare uno spazio di incontro tra chi scrive, produce, interpreta e distribuisce le serie televisive. Il programma sarà a ingresso gratuito e comprenderà incontri, podcast, conversazioni con professionisti del settore e appuntamenti dedicati alle produzioni in corso e ai progetti futuri.

Francesco Rocca: "Il Lazio è centrale" A sottolineare il peso della regione nell’industria audiovisiva è stato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, intervenuto alla presentazione dell’iniziativa. "Il 54% delle produzioni ha origine o comunque trova sede in questa regione", ha dichiarato, definendo le serie "una realtà consolidata e importante, che vede il Lazio centrale". Il dato viene confermato anche dalla presentazione del progetto della Roma Lazio Film Commission, secondo cui sono oltre venti le produzioni seriali attualmente in lavorazione sul territorio e il Lazio concentra il 54% della produzione nazionale e il 30% delle imprese del comparto. Approfondimento Roma Lazio in Serie, lo spazio per le fiction al Cinefest

Un progetto per costruire una rete stabile "Roma Lazio in Serie" nasce con un’ambizione che va oltre i giorni della Festa del Cinema. La Regione punta infatti a trasformare l’hub in un punto di riferimento permanente per la serialità italiana, favorendo il confronto tra i diversi protagonisti della filiera e offrendo un luogo di sostegno, comunicazione e coordinamento. Il progetto vuole quindi mettere in relazione la memoria della fiction italiana con le produzioni contemporanee e con i titoli ancora in fase di sviluppo. Una sorta di casa della serialità capace di riunire professionisti e pubblico e, allo stesso tempo, di rafforzare il ruolo del Lazio come territorio produttivo. Approfondimento Live In Roma, Rosa Elettrica la nuova serie Sky basata sull'omonimo libro di Giampaolo Simi

Da Tutti pazzi per amore a Romanzo Criminale Tra gli appuntamenti sono previste anche le reunion di alcune serie che hanno segnato la televisione italiana degli ultimi anni. Il programma ripercorrerà titoli come Tutti pazzi per amore, Skam Italia e Romanzo Criminale, con la partecipazione di interpreti, registi e produttori. Tra gli ospiti annunciati figurano Christian De Sica, Barbara Ronchi, Donatella Finocchiaro, Claudia Gerini, Marco Giallini, Fabrizio Gifuni, Caterina Murino, Giorgio Pasotti, Antonio Catania, Gianni Fantoni, Mario Ermito, Riccardo Rossi e Marianna Fontana. Saranno presenti anche registi come Maurizio Nichetti, Elisa Amoruso, Pappi Corsicato ed Enrico Vanzina, oltre agli sceneggiatori Giacomo Ciarrapico e Salvatore De Mola e a diversi produttori. Approfondimento Vita da Carlo 4, il cast sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

Visioni Seriali, le serie dentro la Festa del Cinema La collaborazione con la Festa del Cinema di Roma si concretizza anche in "Visioni Seriali", sezione inserita nel programma ufficiale della manifestazione. L’obiettivo è portare la serialità televisiva all’interno di uno dei principali appuntamenti cinematografici della Capitale attraverso anteprime e incontri con i protagonisti. Tra i titoli in programma figurano Marvel Vision Quest, Cagnàz, Livatino, Radici, Melania Rea - Oltre il caso, ChiaroScuro, 177 giorni. Il rapimento di Farouk, La famiglia Panini, All's Fair, Memoriae e Il milanese. Approfondimento Julianne Moore, Premio alla Carriera al Cinefest di Roma