Maschi Veri, arriva la seconda stagione: dov’eravamo rimasti

Il 7 ottobre tornano Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi: i protagonisti della commedia, ormai decostruiti dalla mascolinità tossica, sono ancora in cerca di un equilibrio tra i sessi e nelle dinamiche sentimentali Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Maschi Veri, la serie commedia interpretata da Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti, torna per la seconda stagione. I loro personaggi, Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, sono pronti a mettersi alla prova, sentendosi ormai liberati dalla mascolinità tossica. Ma i quattro sono ancora alla ricerca di quell'equilibrio tra i sessi duramente colpito dai cambiamenti di status e di vita, sia nelle dinamiche sentimentali che nelle nuove relazioni in corso. La seconda stagione è disponibile dal 7 ottobre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Il cast di Maschi Veri Nella seconda stagione è ovviamente confermato il cast dei quattro protagonisti. Maurizio Lastrico è Mattia, la guida turistica separata che, spinto dalla figlia, ha cercato di rilanciarsi su Tinder. Matteo Martari è Massimo, un dirigente televisivo licenziato per le sue idee sessiste e sostituito da una dirigente e fidanzato con un’influencer, la cui carriera, al contrario del compagno, decolla. Pietro Sermonti è Luigi, un autista con due figli e una moglie, Tiziana. Francesco Montanari è Riccardo, un ristoratore infedele che, alla proposta della compagna Ilenia di avere una coppia aperta, perde totalmente la testa. Confermati nel cast anche Thony nel ruolo di Tiziana; Sarah Felberbaum in quello di Ilenia (compagna di Riccardo); Laura Adriani che è Daniela (influencer fidanzata con Massimo); Alice Lupparelli nei panni di Emma (figlia bisex di Mattia); Nicole Grimaudo che interpreta l’ex moglie di Mattia, Federica; e Davide Iacopini, l’amico gay dei “maschi veri”, Eugenio. Leggi anche Maschi veri, cast della serie con Maurizio Lastrico e Pietro Sermonti

Le novità della seconda stagione Al cast si uniscono Carolina Crescentini (Simona), Silvia D'Amico (Paola), Alessio Boni (Giordano), Giancarlo Commare (Augusto) e Ilenia Pastorelli (Tecla). La serie è stata girata a Roma. Nonostante i quattro protagonisti si sentano ormai “decostruiti dalla mascolinità tossica”, sono ancora alla disperata ricerca di un equilibrio tra i sessi, costantemente messo alla prova dai cambiamenti di vita e di status che stravolgono le loro dinamiche sentimentali. Nella nuova stagione le quattro coppie sono esattamente all'opposto rispetto a come le avevamo lasciate nel finale del primo capitolo: pur rimanendo inadeguati e fuori posto come sempre, i quattro protagonisti affronteranno le nuove sfide della vita riscoprendosi più uniti e complici che mai. Sarà proprio l’amicizia fra loro il motore che li porterà a un vero cambiamento, perché come recita il motto di questa stagione: maschi si nasce, uomini si diventa. Leggi anche Maschi Veri, la serie italiana che sfida il mito del "maschio alfa"

Maschi Veri, dove eravamo rimasti Nella prima stagione abbiamo conosciuto Massimo, Riccardo, Mattia e Luigi, quattro amici quarantenni dai tempi dell'università che incarnavano, ognuno a modo suo, lo stereotipo del maschio alfa caduto in disgrazia. Massimo perde il lavoro da pubblicitario proprio perché giudicato sessista, Riccardo resta spiazzato dalla proposta della compagna di avere una relazione aperta, Mattia prova a rimettersi in gioco dopo la separazione dall’ex moglie e Luigi vive una relazione piatta e senza sesso con la moglie. Dopo aver introdotto nella comitiva un amico gay e aver frequentato un corso di destrutturazione della mascolinità, i quattro iniziano a modificare il loro atteggiamento. Nell’ultima puntata della prima serie, Massimo torna sulla cresta dell’onda ottenendo un’intervista Tv con Selvaggia Lucarelli. La fidanzata Daniela, però, gli chiede di rinunciare al successo come prova d’amore e al rifiuto di quest’ultimo, lo lascia. Riccardo perde il lavoro dopo che è stato sorpreso dal suo socio Carlo ad amoreggiare con la moglie e viene sbattuto fuori di casa da Ilenia che ha scoperto il tradimento. Mattia e Federica vanno in tribunale per divorziare, ma alla fine non divorziano. La festa di compleanno del figlio di Luigi favorisce un riavvicinamento con la moglie Teresa. Leggi anche Stories, "Pietro Sermonti – Italiano ma non troppo". VIDEO