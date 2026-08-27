Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) sta adattando i racconti di Roald Dahl in una serie tv drammatica con protagonisti Nicola Coughlan, Naomi Scott, Dominic West, Imelda Staunton e altri. Il progetto arriva dopo l’acquisizione della Roald Dahl Story Company, avvenuta nel 2021. Sebbene lo scrittore britannico sia noto soprattutto per i suoi libri per bambini, come Matilde (dal quale Netflix ha tratto il musical Matilda the Musical di Roald Dahl) e La fabbrica di cioccolato (dal quale la piattaforma di streaming ha tratto sia il reality show Wonka’s The Golden Ticket, che debutterà il 23 settembre 2026, sia il film d’animazione Charlie vs. The Chocolate Factory, che uscirà nel 2027), il nuovo progetto si basa invece su un'opera per adulti. “Una giovane coppia, bloccata in una decadente cittadina di mare, deve fare i conti con truffatori, adulteri, madri assassine e incantatori di serpenti nel tentativo di fuggire prima che il loro destino sia segnato”, recita la sinossi ufficiale. Il cast include Nicola Coughlan (Bridgerton e Derry Girls), Naomi Scott (Smile 2 e Aladdin), Dominic West (The Wire e The Crown), Imelda Staunton (The Crown e Harry Potter e l’Ordine della Fenice), Josh Finan (Non dire niente), Toby Jones (MobLand), Carmen Ejogo (The Penguin), Christine Tremarco (Adolescence), Michael Socha (The Cage) e Clarke Peters (The Wire). Danny Brocklehurst (Un inganno di troppo) ha scritto la serie, della quale è anche produttore esecutivo insieme a Gabriel Silver e Suzanne Mackie per Orchid Pictures. Ancora, Sophie Loizou, sempre di Orchid Pictures, ricopre il ruolo di produttrice dello sviluppo, mentre Sarah Lewis è produttrice. Runyararo Mapfumo e Ben Gregor sono i registi degli episodi. “Sono stati i racconti di Roald Dahl a farmi venire voglia di diventare scrittore”, ha dichiarato Brocklehurst in un comunicato. “Le sue storie avvincenti, macabre e sempre inaspettate hanno dato vita a personaggi vivaci e straordinari come l’Affittacamere, Mister Boggis e il misterioso Fingersmith. Avere la possibilità di portare questi personaggi in un contesto contemporaneo è un sogno che si avvera. Sono entusiasta di collaborare con Orchid Pictures, Netflix e questo cast eccezionale”.