Emily in Paris 6, l’ultima stagione dal 24 dicembre su Netflix

Emily Cooper si prepara a dire adieu. La sesta e ultima stagione di Emily in Paris debutterà su Netflix il 24 dicembre 2026. Nei nuovi episodi Lily Collins tornerà a dividersi tra carriera e sentimenti, mentre il viaggio della serie toccherà anche la Grecia. Darren Star promette il capitolo più grande di sempre. Nel cast tornano Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo e Lucien Laviscount Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Adieu, Emily. Stavolta davvero. La sesta stagione di Emily in Paris sarà anche l’ultima e arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) il 24 dicembre 2026, proprio alla vigilia di Natale. La piattaforma ha diffuso le prime immagini del capitolo conclusivo della serie creata da Darren Star, attualmente in produzione in Francia, con Lily Collins ancora una volta nei panni di Emily Cooper. Nuove destinazioni, nuove ambizioni, nuovi amori e soprattutto una scelta destinata a chiudere il viaggio della giovane americana che, stagione dopo stagione, ha trasformato Parigi in un gigantesco set fatto di moda, marketing, romanticismo e cartoline europee.

Emily in Paris 6, quando esce su Netflix La sesta e ultima stagione di Emily in Paris debutterà in esclusiva su Netflix il 24 dicembre 2026. Un regalo di Natale per i fan, ma anche l’ultimo appuntamento con una delle serie più riconoscibili nate dall’immaginario di Darren Star, già creatore di Sex and the City. Il nuovo ciclo porterà Emily verso scelte decisive. Tra conflitti professionali, relazioni che cambiano e nuove prospettive, la protagonista sarà costretta a chiedersi dove si trovi davvero il proprio futuro. Una domanda che coinvolgerà i tre poli attorno ai quali la sua vita ha sempre ruotato: la carriera, il cuore e la vita costruita a Parigi. Approfondimento Emily in Paris, la stagione 6 è l'ultima: al via le riprese in Grecia

Dalla Grecia a Monaco, prima del ritorno a Parigi Se Parigi resta inevitabilmente il cuore della serie, la stagione finale allargherà ancora una volta i propri confini. Dopo Roma e Venezia, l’ultimo viaggio di Emily toccherà anche la Grecia e Monaco, prima dell’inevitabile ritorno nella capitale francese. La Grecia, in particolare, era una delle destinazioni che Darren Star desiderava inserire nel capitolo conclusivo. «Volevo che l’ultima stagione di Emily in Paris fosse la più grande di sempre», ha spiegato il creatore e showrunner. «In questa stagione abbiamo visitato diverse location e la Grecia era una delle destinazioni che volevamo davvero mostrare in modo spettacolare». Per Star, proprio la possibilità di cambiare scenario continuamente rappresenta uno degli elementi distintivi della serie: l’Europa come spazio narrativo nel quale bastano poche ore di viaggio per ritrovarsi dentro un’altra cultura e un’altra avventura. «Volevo che il pubblico potesse viaggiare insieme a Emily», ha aggiunto. Approfondimento Morto Pierre Deny, la star di Emily in Paris aveva 69 anni

Emily tra carriera, amore e un’ultima scelta La trama ufficiale anticipa un’Emily alle prese con nuove ambizioni e nuovi amori, ma soprattutto con decisioni destinate a mettere alla prova le sue priorità e la sua lealtà. Quando conflitti professionali inattesi e rapporti personali in continua evoluzione la costringeranno a riconsiderare ciò che desidera davvero, Emily dovrà arrivare a una scelta finale. Carriera, cuore, Parigi: tre strade che per sei stagioni hanno continuato a incrociarsi, separarsi e ricongiungersi. Il finale dovrà stabilire quale di queste conduca davvero al futuro di Emily. Approfondimento Emily in Paris 6, la storia si sposta in Grecia

Il cast dell’ultima stagione Accanto a Lily Collins, che è anche produttrice della serie, torneranno molti dei volti diventati ormai inseparabili dall’universo di Emily in Paris. Philippine Leroy-Beaulieu sarà ancora Sylvie Grateau, Ashley Park interpreterà Mindy Chen e Lucas Bravo tornerà nei panni di Gabriel. Nel cast ci saranno inoltre Samuel Arnold nel ruolo di Julien, Bruno Gouery in quello di Luc, William Abadie come Antoine Lambert e Lucien Laviscount come Alfie. Tornano anche Minnie Driver nei panni di Princess Jane e Paul Forman nel ruolo di Nicolas “Nico” de Léon.