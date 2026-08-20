Legends, il cast di Sons of Anarchy si riunisce per la miniserie

La miniserie Legends, prossimamente in sviluppo, riunirà gran parte del cast principale della serie tv drammatica Sons of Anarchy sui motociclisti fuorilegge. I protagonisti includeranno Charlie Hunnam nel ruolo di Jax, Ron Perlman nel ruolo di Clay, Katey Sagal nel ruolo di Gemma, Maggie Siff nel ruolo di Tara, Mark Boone Junior nel ruolo di Bobby, Tommy Flanagan nel ruolo di Chibs, Kim Coates nel ruolo di Tig e Theo Rossi nel ruolo di Juice. “Quando il cast di Sons of Anarchy si riunisce a una convention di fan dopo più di un decennio, il confine tra vita e arte si fa labile, mentre la fratellanza divisa si ritrova ad affrontare una minaccia reale più pericolosa di qualsiasi cosa abbiano mai affrontato nella loro serie”, recita la sinossi ufficiale. Hunnam ha sviluppato la miniserie con Jonathan Groff (Black-ish e How I Met Your Mother). Entrambi sono produttori esecutivi insieme a Rob Mac, Nicholas Frenkel e Jackie Cohn. “Quando Charlie ci ha presentato questa idea geniale, siamo rimasti subito colpiti dalla sua visione audace e divertente”, ha dichiarato Nick Grad, presidente di FX Entertainment. “Il talento di Charlie come sceneggiatore, attore e produttore esecutivo è pienamente evidente, alla guida della vera confraternita in un'avventura che è al tempo stesso una lettera d'amore alla serie e una divertente rivisitazione meta-narrativa di ciò che i fan credono di sapere”.