Legends, il cast di Sons of Anarchy si riunisce per la miniserie

La maggior parte degli attori e delle attrici della serie tv drammatica sui motociclisti fuorilegge andata in onda dal 2008 al 2014 tornerà per nuove avventure e per affrontare insieme nuove minacce. Charlie Hunnam riprenderà il ruolo di Jax
La miniserie Legends, prossimamente in sviluppo, riunirà gran parte del cast principale della serie tv drammatica Sons of Anarchy sui motociclisti fuorilegge. I protagonisti includeranno Charlie Hunnam nel ruolo di Jax, Ron Perlman nel ruolo di Clay, Katey Sagal nel ruolo di Gemma, Maggie Siff nel ruolo di Tara, Mark Boone Junior nel ruolo di Bobby, Tommy Flanagan nel ruolo di Chibs, Kim Coates nel ruolo di Tig e Theo Rossi nel ruolo di Juice. “Quando il cast di Sons of Anarchy si riunisce a una convention di fan dopo più di un decennio, il confine tra vita e arte si fa labile, mentre la fratellanza divisa si ritrova ad affrontare una minaccia reale più pericolosa di qualsiasi cosa abbiano mai affrontato nella loro serie”, recita la sinossi ufficiale. Hunnam ha sviluppato la miniserie con Jonathan Groff (Black-ish e How I Met Your Mother). Entrambi sono produttori esecutivi insieme a Rob Mac, Nicholas Frenkel e Jackie Cohn. “Quando Charlie ci ha presentato questa idea geniale, siamo rimasti subito colpiti dalla sua visione audace e divertente”, ha dichiarato Nick Grad, presidente di FX Entertainment. “Il talento di Charlie come sceneggiatore, attore e produttore esecutivo è pienamente evidente, alla guida della vera confraternita in un'avventura che è al tempo stesso una lettera d'amore alla serie e una divertente rivisitazione meta-narrativa di ciò che i fan credono di sapere”.
LA SERIE TV SONS OF ANARCHY
La serie tv Sons of Anarchy, creata da Kurt Sutter, era andata in onda per sette stagioni (per un totale di quasi 100 episodi) dal 2008 al 2014. Nella città immaginaria di Charming, in California, si trova l’organo direttivo del Sons of Anarchy Motorcycle Club, un club di motociclisti fondato negli anni Sessanta da nove commilitoni della Guerra del Vietnam e dedito ad attività illegali come il traffico di armi. Jackson “Jax” Teller, figlio del fondatore John, si prepara a prendere le redini del club che il padre gli ha lasciato in eredità, finché non ritrova il suo diario, dove l’uomo aveva descritto sia la progressiva degenerazione del club dopo l’arrivo di Clay, sia il profondo rammarico per non essere riuscito a impedire che il suo sogno si trasformasse in un mero business illegale, seminando inoltre altri inquietanti indizi sulla sua morte.
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CHARLIE HUNNAM, LA CARRIERA
Nato il 10 aprile 1980 a Newcastle upon Tyne, nel Regno Unito, nel 1999 Charlie Hunnam ha raggiunto la notorietà nella serie tv britannica Queer As Folk. Nel 2005 ha recitato nel film Hooligans, mentre nel 2000 ha preso parte alla serie tv Young Americans, spin-off di Dawson’s Creek. Ha anche recitato nelle serie tv Undeclared, Sons of Anarchy, Shantaram e Monster: La storia di Ed Gein (per la quale nel 2026 ha ricevuto la sua prima nomination agli Emmy Awards come Miglior attore in una miniserie, serie antologica o film per la televisione), e nei film Abandon – Misteriosi omicidi (2002), Nicholas Nickleby (2002), Ritorno a Cold Mountain (2003), I figli degli uomini (2006), Pacific Rim (2013) di Guillermo del Toro, Civiltà perduta (2016), King Arthur – Il potere della spada (2017) e The Gentlemen (2019) entrambi di Guy Ritchie, The Kelly Gang (2019) e Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco (2023) di Zack Snyder.
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