Gillian Anderson torna nell'universo della serie cult che le ha dato popolarità globale per presentare al pubblico l'esclusivo set di mattoncini che ha già scatenato l'entusiasmo dei fan dello show e degli appassionati di Lego. Tra le mini figure, l'agente Mulder e gli alieni, naturalmente Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il dipartimento degli X-Files dell'FBI che ha dato il nome alla serie televisiva thriller di fantascienza di Chris Carter non chiude mai perché, come ci ha insegnato lo show di culto con Gillian Anderson e David Duchovny, "la verità è là fuori", può assumere le forme più diverse e può essere fatta anche di mattoncini.

Lego fa un nuovo tuffo nel mondo delle serie tv e, a sorpresa, tira fuori un nuovo set che ha già catturato l'attenzione degli appassionati di costruzioni e i fan dello show per eccellenza dedicato al paranormale.

Lego "The X-FIles" arriva il 4 agosto ed è già uno dei set più incredibili e imperdibili da collezionare.

Millequattrocentosettantotto pezzi da assemblare per rivivere le emozioni delle storie di ufo e alieni.

Gillian Anderson, l'agente Scully in persona, è la prima ad aver ricevuto il set per esaminarlo con attenzione.

Gillian Anderson/Dana Scully esamina il set Lego Dana Scully è tornata in azione con la professionalità con cui ha esaminato per decenni scene del delitto e prove scottanti.

L'agente speciale dell'FBI, medico patologo, si infila i guanti di lattice facendoli schioccare con esperienza aggiungendo anche un commento: "Mi è mancato questo rumore" a favore di camera.

Nello spot di Lego è lei la protagonista assoluta. Mentre si trova in una silenziosa camera d'albergo, riceve una scatola che contiene buste piene di mattoncini.

Li esamina e li mette insieme: viene fuori un set multipiano che ripropone nei dettagli il laboratorio dove ha scoperto e sfiorato verità sconcertanti.

Lego ha ricreato il laboratorio dell'agente Scully, poi, una foresta di pini alti, scenario di molte altre storie inquietanti, sormontati da un ufo, pronto a trasportare tutti in un'altra dimensione.

Non manca di accuratezza il nuovo set Lego, che presenta varie mini figure: l'agente Scully, Fox Mulder, il vice direttore dell'FBI Walter Skinner e altri personaggi ricorrenti dello show, da Mr X ad Alex Krycek, l'Uomo che fuma e Flukeman, gruppo completato dall'aggiunta di un alieno grigio. Approfondimento 15 serie tv anni '90 da guardare e riguardare. FOTO

Data di uscita e costo Gli utenti Lego Insiders possono acquistare prima degli altri il nuovo set lego dal 1 al 3 agosto, esclusivamente online sullo store ufficiale del sito di Lego.

Dal 4 agosto tutti avranno accesso all'acqusto del set, sempre solo online.

Il costo di Lego "The X-Files" è di 199,99 euro, prezzo indicato su lego.com dove è già disponibile la scheda con le informazioni tecniche del prodotto e diverse foto con i dettagli.

Per Lego non si tratta della prima incursione nel mondo pop delle serie televisive e dei film più amati.

Oltre alle molto popolari costruzioni nate dall'universo di Star Wars e di Marvel, sempre aggiornate con nuove idee e nuovi set, il pubblico ha apprezzato nel tempo i set dedicati all'universo di Harry Potter o quello della saga di Twilight. Più recente, il set dedicato a Stranger Things.

Con il set ispirato a X-Files si punta a un pubblico di Millennials ma lo show, che è andato avanti per più decenni con l'ultima stagione revival del 2018, vanta fan di ogni età, come provano i commenti allo spot sui social, già virale. Leggi anche X-Files, la reazione di Gillian Anderson alla sceneggiatura del reboot