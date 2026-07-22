Tommaso Paradiso, la possibile scaletta del concerto a Salerno

salernosounds, la possibile scaletta del concerto di tommaso paradiso

Giovedì 23 luglio Tommaso Paradiso salirà sul palco di Piazza della Libertà per l’appuntamento live inserito nel cartellone del festival Salernosounds. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Casa Paradiso. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 18 aprile al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

Sensazione stupenda

Lasciamene un po’

Fine dell’estate

Promiscuità

New York

Ma come fanno i rapper

Tra la strada e le stelle

Tutte le notti

Il tuo maglione mio

Sold out

Blu ghiaccio travolgente

La luna e la gatta

Forse

I romantici

Ricordami

I nostri anni

Stanza singola

Questa nostra stupida canzone d’amore

Non avere paura

Riccione

Dr. House

Completamente