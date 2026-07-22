Tommaso Paradiso, la possibile scaletta del concerto a Salerno

A febbraio il cantautore ha debuttato in gara sul palco del Teatro Ariston presentando il brano I romantici alla 76esima edizione del Festival di Sanremo
Penultimo appuntamento del tour estivo di Tommaso Paradiso. Dopo lo spettacolo di Bari, il 23 luglio il cantautore sarà in concerto a Salerno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show della voce di Non avere paura: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
salernosounds, la possibile scaletta del concerto di tommaso paradiso
Giovedì 23 luglio Tommaso Paradiso salirà sul palco di Piazza della Libertà per l’appuntamento live inserito nel cartellone del festival Salernosounds. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Casa Paradiso. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 18 aprile al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:
- Sensazione stupenda
- Lasciamene un po’
- Fine dell’estate
- Promiscuità
- New York
- Ma come fanno i rapper
- Tra la strada e le stelle
- Tutte le notti
- Il tuo maglione mio
- Sold out
- Blu ghiaccio travolgente
- La luna e la gatta
- Forse
- I romantici
- Ricordami
- I nostri anni
- Stanza singola
- Questa nostra stupida canzone d’amore
- Non avere paura
- Riccione
- Dr. House
- Completamente
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Sabato 25 luglio Tommaso Paradiso farà calare il sipario sulla tournée estiva con lo spettacolo in programma ad Alghero. A febbraio l’artista ha debuttato in gara sul palco del Teatro Ariston presentando il brano I romantici alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Nel corso degli anni Tommaso Paradiso si è affermato come uno degli artisti più amati della scena musicale italiana: dalla popolarità con il gruppo Thegiornalisti alla carriera solista. Tra le sue canzoni più amate troviamo sicuramente Lasciamene un po’, Viaggio intorno al sole, I nostri anni, Ricordami e Magari no, quest’ultima contenuta nell’album Space Cowboy, certificato disco d’oro. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Amore indiano con i Baustelle, Ho spento il cielo con Rkomi e Stanza singola con Franco126.
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L'ex frontman dei Thegiornalisti, autore di alcuni dei successi pop più amati dell'ultimo decennio, gareggia all'Ariston dove è già stato ospite nel 2018 di Gianni Morandi. Cantautore e anche regista e sceneggiatore, duetterà con gli Stadio su un brano di Lucio Dalla