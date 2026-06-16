Per le nozze a Capalbio, l'imprenditrice ha cambiato tre look, tutti romantici, contemporanei e griffatissimi. Lo sposo, invece, ha avuto un abito per la cerimonia e uno per la festa all'aperto

Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso sono una delle coppie di sposi vip più in vista di questa stagione e del loro matrimonio si è iniziato a parlare ben prima della data del Sì, vista la notorietà dei due diretti interessati e dell'affetto del pubblico per il loro amore, che dura già da dieci anni.

Attenti allo stile e al fashion system - Paradiso è spesso presente alle sfilate e diversi anni fa ha anche sfilato per Dolce&Gabbana, Sansoni è un'imprenditrice digitale che lavora a stretto contatto con la moda - gli sposi hanno incantato i loro fan con i loro look nuziali, impeccabili, tradizionali e glamour.

Il cantautore ha cambiato abito per il party di nozze. La sposa, invece, aveva un guardaroba composto da tre abiti, uno per ciascun momento della giornata.

Il sì in Vivienne Westwood Dopo il wedding day del 13 giugno, le istantanee degli sposi stanno comparendo sui social poco alla volta, tra post e Stories su Instagram degli invitati.

Gli scatti ufficiali da cui possiamo apprezzare i look nuziali di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono invece stati pubblicati da Vogue Italia, che ha ottenuto i diritti esclusivi sulle immagini del matrimonio.

Sempre dalla stessa fonte, i dettagli sui tre bridal look di Carolina Sansoni, che ha puntato su abiti molto femminili e che dicono molto della sua attenzione per lo stile, italiano e non solo.

Il primo abito, per lo scambio degli anelli e la cerimonia del Sì è un modello romantico di Vivienne Westwood, ormai un classico moderno desiderato dalle spose di tutto il pianeta.

Il corset dress con la scollatura asimmetrica e drappeggiata ha la gonna stretta e lo strascico leggero. Sansoni ha aggiunto all'abito un velo fissato tra i capelli semi raccolti, una creazione ricamata dal sapore un po' rétro. Leggi anche Matrimonio Dua Lipa, tutti gli abiti da sposa indossati a Palermo

L'abito Made in Italy di Armani Il secondo look, scelto per la cena è una creazione di Giorgio Armani, lo stesso marchio che ha scelto anche Tommaso Paradiso per la giornata.

Se lo sposo ha optato per un primo abito più tradizionale, con la giacca dalla linea morbida e la cravatta verde salvia e un secondo bianco ottico indossato con la camicia fuori dai pantaloni, la sposa ha scelto lo stile Couture, ricami e trasparenze su organza, su cui la luce scivola con un effetto liquido e raffinato.

L'abito Made in Italy è una creazine delicata e sofisticata, che riflette lo stile della sposa e le scelte prese con la sua stylist, Emma Scalondro.

Il mini dress per il party danzante Le foto delle prove, i vari fitting che Carolina Sansoni ha fatto nei diversi atelier dei suoi abiti, ci permettono di ammirare i dettagli delle creazioni realizzate su misura per lei nel giorno del suo matrimonio.

Dalle istantanee della stylist Scalondro, raccolte in un post visibile in basso, vediamo per intero il mini dress di Magda Butrym, designer polacca e fondatrice del marchio omonimo ora di tendenza tra le celebrity, scelto per il party danzante che si è protratto fino a notte fonda.

Carolina Sansoni ha voluto un abito moderno, corto, ideale per ballare, una creazione in cotone e lino, impreziosita da una lavorazione Sangallo, caratterizzata da assenza di spalline, design bustier e gonna strutturata sui fianchi.

Il cambio d'abito per le spose è un'abitudine tornata in voga in anni recenti e i look rispecchiano la funzionalità del momento. L'abito corto è una scelta ideale per chi ha intenzione di ballare con gli invitati prima dei saluti finali.

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