Harry Styles, cancellato concerto in Brasile per "problemi di salute"

IL TOUR MONDIALE TOGETHER, TOGETHER

Harry Styles ha iniziato il tour mondiale Together, Together, composto da 68 date, il 16 maggio ad Amsterdam e ha proseguito, tra gli altri, con i 12 concerti allo stadio Wembley a Londra, dove ha stabilito il Guinness World Record per la più lunga permanenza di un musicista nella celebre location. Tra gli artisti che hanno aperto le date c’era Shania Twain. “Mi ha chiamata e mi ha chiesto: “Vuoi venire a fare questi concerti con me a Wembley?”", ha raccontato alla rivista Rolling Stone. “E io gli ho risposto: “Certo, solo per te, Harry”". Ora, nella città di San Paolo, in Brasile, la popstar aveva in programma quattro concerti, due dei quali hanno già entusiasmato il pubblico lo scorso week-end mentre Styles, in abito azzurro pastello, si esibiva nei brani dell’ultimo album Kiss All the Time. Disco, Occasionally. A partire dal 31 luglio, il cantante terrà invece sei concerti a Città del Messico, mentre dal 26 agosto, affronterà una serie record di 30 serate al Madison Square Garden di New York, prima di concludere la prima parte del tour in Australia alla fine dell’anno. “Styles è un artista unico nel suo genere, con un fascino travolgente, affascinante, sexy e buffo allo stesso tempo, e sabato sera ha dato prova di tutto questo”, aveva scritto la rivista Variety sulla serata inaugurale del tour ad Amsterdam lo scorso maggio. I maxi-schermi, illuminati con immagini animate, erano accompagnati dalle melodie della band, mentre il cantante, in giacca di pelle rossa, pantaloni neri e scarpe da ginnastica, esordiva con la canzone Are You Listening Yet del nuovo album e passeggiava per le passerelle illuminate. “Ma ha regalato al pubblico una rapida soddisfazione con una serie di vecchi successi: Golden, Adore You, Watermelon Sugar e Music for a Sushi Restaurant”, aveva proseguito la recensione della serata. “Sono seguiti un paio di nuovi brani, e ha concluso “quello che ci piace chiamare il primo atto dello spettacolo” con una versione delicata di “la canzone con cui eravamo soliti chiudere il set, ma che ora sembra più un inizio”: la title track del suo secondo album, Fine Line. Per il prossimo atto, ha promesso: “Balleremo””. Le avventure del cantante sul palco, quindi, non sono finite, anzi dovrebbero riprendere al più presto per la felicità dei fan.