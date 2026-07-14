Dal 15 luglio arrivano in streaming su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) gli otto episodi dell’action comedy che vede protagoniste Debbie e Judith, due amiche che credevano di sapere tutto l’una dell’altra. Tra fughe, ironia e colpi di scena, la serie promette un mix di adrenalina e divertimento Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dal 15 luglio arriva sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la serie Corri o muori, interpretata da Octavia Spencer e Hannah Waddingham. Otto episodi che promettono di tenere gli spettatori incollati allo schermo per un binge watching fatto di adrenalina, colpi di scena e divertimento. Cosa succede quando si scopre che la propria amica è in realtà un’assassina internazionale con una doppia vita? Si parte per un road trip attraverso l’Europa con forze dell’ordine, agenti segreti e criminali spietati alle calcagna. Ecco sette cose da sapere sulla serie.

Il cast Corri o muori è prodotto da Octavia Spencer e Hannah Waddingham che sono anche le protagoniste della serie creata da Tessa Coates. Spencer è Debbie Claybourne e Waddingham è l’amica Judith. Credevano di conoscersi a fondo, ma una delle due ha una rivelazione da fare: “Sono un’assassina. Uccido persone terribili”. Il cast è composto anche da Bill Nighy nel ruolo del "Direttore", Sylvia Hoeks nel ruolo di Ana, Ed Skrein nel ruolo di Billy, Calam Lynch nel ruolo di Sam, Savannah Steyn nel ruolo di Queenie, Jamie Parker nel ruolo di David e Jacky Ido nel ruolo di Jacques. La trama La sinossi della nuova serie televisiva spiega bene cosa aspettarsi dalle otto puntate da vedere in streaming. “Corri o muori racconta la storia di due migliori amiche, Debbie Claybourne (Octavia Spencer) e Judith Burton (Hannah Waddingham), convinte di sapere tutto l’una dell’altra – almeno finché Judith non si rivela essere un’assassina internazionale. Quando una figura misteriosa riemerge dal passato di Judith e una sua missione fallisce miseramente, la vita di entrambe viene stravolta, costringendo le due donne a fuggire insieme. Inizia così una corsa contro il tempo, un viaggio on the road attraverso l’Europa, con forze dell’ordine, assassini professionisti e pericolosi criminali sulle loro tracce”. La produzione di questo progetto vede la collaborazione tra colossi del settore come Paramount Television Studios e Amazon MGM Studios, affiancati dalla Double Dream di Andy e Barbara Muschietti e dalla Orit Entertainment, la compagnia della stessa Spencer. Vedi anche Octavia Spencer: le foto più belle dell'attrice

Il trailer Un mese prima dell’uscita è stato rilasciato il trailer ufficiale di Corri o muori. In due minuti e diciannove secondi, le immagini rivelano che le due protagoniste si sono conosciute venti anni prima per caso perché Judith si era offerta di dare una mano a Deb rimasta ferma con l’auto in una strada desolata. Le due sono poi diventate migliori amiche e, di ritorno da una festa, il furgone sul quale sono a bordo viene colpito da colpi d'arma da fuoco. Judith reagisce prontamente tirando fuori un’arma. A questo punto l’amica rivela la sua doppia vita dicendole che uccide "persone orribili". Deb le fa notare che lo fa “per soldi”. Judith: “Beh gratis lo fanno i serial killer”. Altre scene del trailer rivelano che il marito di Judith ha rubato alla mafia ed è implicato in qualcosa di molto pericoloso, per questo danno la caccia alla moglie. Tra fughe rocambolesche, furti di auto e azioni ad alto rischio, ci sarà una decisione da prendere: “O la tua amica, o questa organizzazione”. Il primo incontro su Zoom e la firma del progetto Come hanno dichiarato a People, Octavia Spencer e Hannah Waddingham hanno fatto qualcosa che gli attori non dovrebbero mai fare. Durante la loro prima chiamata su Zoom per discutere di Corri o muori, entrambe hanno accettato il progetto prima ancora che i rispettivi agenti potessero esprimersi in merito. “Ho fatto quello che non si dovrebbe fare: mi sono sposata al primo appuntamento”, ha detto Spencer. “È stata una presentazione straordinaria. Ne ho sentite centinaia nel corso della mia carriera, ma nessuna come quella. Ti teneva incantata, col fiato sospeso. Ho adorato il fatto che fosse incentrata su due donne — due donne di una certa età, brillanti e di grande talento — impegnate in un mix di azione e commedia. E la serie aveva davvero un grande cuore”, ha aggiunto l'attrice vincitrice del premio Oscar nel 2021. Anche Waddingham ha detto che le è successa “esattamente la stessa cosa”. Vedi anche 16 serie tv da vedere a luglio, da Elle a La casa nella prateria

Lo stupore di Waddingham Hannah Waddingham ha rivelato che quando è stata chiamata era intimidita dalla fama di Spencer e Coates. “Sono rimasta a bocca aperta quando ho letto un'email che diceva: 'Octavia Spencer e Tessa Coates vorrebbero fare una chiamata su Zoom con te”, ha detto. Inizialmente Waddingham ha capito che le stessero chiedendo semplicemente di aiutarle a scegliere l'attrice per il ruolo accanto a Spencer. “Ho pensato subito: 'Mio Dio, chiunque interpreterà questo personaggio al fianco di Octavia avrà il ruolo dei sogni'”, ha aggiunto. Poi l’attrice ha raccontato di aver chiesto loro: “Quindi volete un mio parere sul casting?”. E loro hanno risposto ridendo: “Vogliamo che lo faccia tu, sciocca”. Chi è Tessa Coates Tessa Coates è una scrittrice, performer, comica e podcaster. È l’ideatrice della serie Corri o muori, ma è anche nota come stand-up comedian. Nel 2022 ha portato in scena al Fringe Festival di Edimburgo il suo terzo spettacolo solista, Get Your Tessa Coates You’ve Pulled (registrando il tutto esaurito), per poi intraprendere un tour nazionale nel 2023. Il precedente spettacolo di Tessa, Witch Hunt, è stato adattato in uno speciale di stand-up per BBC Radio 4 intitolato Resting Witch Face. Il suo spettacolo d'esordio, Primates, è stato adattato per la televisione statunitense e venduto alla ABC al termine di una trattativa competitiva, coinvolgendo come produttori esecutivi Greg Daniels e Howard Klein (già artefici della versione americana di The Office). Tessa è co-conduttrice del podcast Nobody Panic, acclamato dalla critica e faceva parte del noto trio comico Massive Dad, insieme a Stevie Martin e Liz Kingsman. Vedi anche Principe William gioca a freccette con l'attrice Hannah Waddingham