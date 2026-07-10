Dopo oltre un anno di attesa dalla conclusione del precedente ciclo di episodi, arriva la conferma: la comedy è stata rinnovata per una terza stagione da Prime Video, segnando un traguardo non così frequente per una produzione italiana approdata su una piattaforma streaming. La nuova stagione arriverà nel 2027, come annunciato durante l’evento organizzato a Roma dal servizio, occasione nella quale Prime Video ha illustrato i prossimi titoli italiani in arrivo

Il ritorno della serie rappresenta un risultato significativo per un progetto che ha saputo costruire il proprio percorso puntando su un racconto ironico e quotidiano, ambientato in un contesto professionale lontano dai grandi successi patinati e dalle ambizioni apparentemente irraggiungibili. I protagonisti di Pesci piccoli sono partiti da una realtà fatta di mezzi limitati e obiettivi complicati, ma nel corso delle stagioni hanno trasformato le proprie difficoltà in un elemento centrale della narrazione, raccontando con leggerezza anche temi legati ai rapporti umani, alle aspirazioni personali e alla ricerca del proprio spazio.

Dopo oltre un anno di attesa dalla conclusione del precedente ciclo di episodi, arriva finalmente la conferma più attesa dai fan di Pesci piccoli: Un’agenzia, molte idee, poco budget . La comedy firmata dai The Jackal è stata rinnovata per una terza stagione da Prime Video, segnando un traguardo non così frequente per una produzione italiana approdata su una piattaforma streaming. La nuova stagione arriverà nel 2027, come annunciato durante l’evento organizzato a Roma dal servizio, occasione nella quale Prime Video ha illustrato i prossimi titoli italiani in arrivo.

La notizia è stata comunicata durante l’appuntamento romano dedicato alla presentazione delle prossime produzioni italiane della piattaforma, confermando il proseguimento di una serie che ha trovato il proprio punto di forza nel racconto delle dinamiche interne a un ambiente lavorativo apparentemente ordinario, ma ricco di situazioni imprevedibili.

I “pesci piccoli” della serie sono pronti dunque a crescere ancora. Il rinnovo per una terza stagione arriva dopo un periodo nel quale sembrava possibile che il futuro della produzione rimanesse incerto, soprattutto considerando il tempo trascorso dall’uscita della stagione precedente. La comedy con i The Jackal protagonisti tornerà invece nuovamente su Prime Video, proseguendo la storia della piccola agenzia di comunicazione Tree of Us e dei suoi dipendenti.

Ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, Pesci piccoli: Un’agenzia, molte idee, poco budget segue le vicende degli “sciacalli” Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello, impegnati ogni giorno nella gestione di clienti improbabili, influencer eccentrici e risorse economiche tutt’altro che abbondanti all’interno della Tree of Us.

Il percorso della 2° stagione e il futuro dell’agenzia

Il finale della seconda stagione, intitolato I pesci grossi, aveva portato la Tree of Us davanti a una possibilità decisiva per il proprio futuro. L’agenzia aveva ottenuto finalmente l’opportunità di realizzare uno spot televisivo per un cliente storico, un incarico molto più rilevante rispetto ai progetti affrontati fino a quel momento e potenzialmente in grado di cambiare il destino della società.

Quella che inizialmente sembrava una grande occasione, però, aveva anche fatto emergere le paure e le fragilità dei protagonisti. Il progetto aveva messo alla prova il gruppo, portando alla luce difficoltà personali e incomprensioni interne. Nonostante le tensioni, Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello erano riusciti a superare la crisi, ritrovando fiducia reciproca e imparando a collaborare come una squadra realmente unita.

La seconda stagione si era quindi chiusa lasciando i protagonisti in una fase nuova del loro percorso. La Tree of Us era rimasta una realtà “piccola”, ma le persone che ne facevano parte erano cambiate: più mature, più consapevoli e pronte ad affrontare nuove sfide.