Bro, Can Yaman sarà protagonista della nuova serie tv Prime Video

Can Yaman e Giovanni Nasta saranno i protagonisti della serie tv in arrivo prossimamente su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Alla regia Riccardo Donna e Tobia Campana

Can Yaman ( FOTO ) sarà il protagonista di Bro, la nuova serie comedy Prime Original. La produzione, formata da otto episodi , debutterà prossimamente sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Dietro la macchina da presa Riaccado Donna e Tobia Campana .

bro, cosa sappiamo sulla serie tv

Prime Video ha annunciato Bro, la nuova serie coprodotta da Amazon MGM Studios e Lux Vide. Registi Riccardo Donna e Tobia Campana. Bro racconterà la storia di due fratellastri avvocati, costretti a lavorare insieme. Protagonisti Can Yaman e Giovanni Nasta. La serie tv arriverà prossimamente su Prime Video, al momento massimo riserbo sull’esatta data di distribuzione.

La piattaforma ha diffuso i dettagli della sinossi: “Racconta la storia di due fratellastri avvocati, Riccardo e Nicola Ridolfi, opposti in tutto ma costretti a collaborare. Riccardo, brillante legale dello studio di famiglia, vede la sua vita andare in pezzi dopo una dolorosa delusione sentimentale. Nicola, invece, è il suo opposto: apparentemente improbabile, ma dotato di un carisma irresistibile e di una naturale capacità di relazionarsi con gli altri. Quando circostanze impreviste li costringono a lavorare fianco a fianco per salvare lo studio di famiglia, i due stringono un patto che li porterà a confrontarsi con le proprie fragilità, i legami familiari e tutto ciò che significa davvero fidarsi dell’altro”.

Il testo prosegue: “Tra lavoro, amore, tensioni familiari e situazioni esilaranti, Bro è una buddy comedy dalle sfumature romance che mescola umorismo e sentimento per raccontare il percorso di due fratelli molto diversi, chiamati a scoprire cosa significhi davvero essere dei ‘bro’”.