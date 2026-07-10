Bro, Can Yaman sarà protagonista della nuova serie tv Prime Video

Can Yaman e Giovanni Nasta saranno i protagonisti della serie tv in arrivo prossimamente su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Alla regia Riccardo Donna e Tobia Campana
Can Yaman (FOTO) sarà il protagonista di Bro, la nuova serie comedy Prime Original. La produzione, formata da otto episodi, debutterà prossimamente sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Dietro la macchina da presa Riaccado Donna e Tobia Campana.
bro, cosa sappiamo sulla serie tv
Prime Video ha annunciato Bro, la nuova serie coprodotta da Amazon MGM Studios e Lux Vide. Registi Riccardo Donna e Tobia Campana. Bro racconterà la storia di due fratellastri avvocati, costretti a lavorare insieme. Protagonisti Can Yaman e Giovanni Nasta. La serie tv arriverà prossimamente su Prime Video, al momento massimo riserbo sull’esatta data di distribuzione.
La piattaforma ha diffuso i dettagli della sinossi: “Racconta la storia di due fratellastri avvocati, Riccardo e Nicola Ridolfi, opposti in tutto ma costretti a collaborare. Riccardo, brillante legale dello studio di famiglia, vede la sua vita andare in pezzi dopo una dolorosa delusione sentimentale. Nicola, invece, è il suo opposto: apparentemente improbabile, ma dotato di un carisma irresistibile e di una naturale capacità di relazionarsi con gli altri. Quando circostanze impreviste li costringono a lavorare fianco a fianco per salvare lo studio di famiglia, i due stringono un patto che li porterà a confrontarsi con le proprie fragilità, i legami familiari e tutto ciò che significa davvero fidarsi dell’altro”.
Il testo prosegue: “Tra lavoro, amore, tensioni familiari e situazioni esilaranti, Bro è una buddy comedy dalle sfumature romance che mescola umorismo e sentimento per raccontare il percorso di due fratelli molto diversi, chiamati a scoprire cosa significhi davvero essere dei ‘bro’”.
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Can Yaman è tra i volti più amati del piccolo schermo italiano e non solo. Nel corso degli anni l’attore turco ha preso parte a numerose produzioni, ricordiamo DayDreamer - Le ali del sogno, Viola come il mare, Il Turco e Sandokan. Inoltre, nel febbraio di quest’anno l’attore ha ricoperto il ruolo di co-conduttore della prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo affiancando Carlo Conti e Laura Pausini sul palco del Teatro Ariston.
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L'attore turco dimostra che il suo talento va oltre il ruolo di Sandokan: la prima serata della kermesse lo vede al fianco di Conti e Pausini. Nato nel 1989 a Istanbul, raggiunge il successo con serie come “Bitter Sweet - Ingredienti d'amore” e 'DayDreamer - Le ali del sogno”. Nel 2021 fonda l'associazione Can Yaman for Children ETS a supporto di attività e ricerca scientifica per bambini e adolescenti malati. Fra le sue relazioni, quelle con Diletta Leotta e la dj Sara Bluma. Ripercorriamo la sua carriera