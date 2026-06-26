The Paper, le guest star della seconda stagione della serie tv

Stando a quanto recentemente riportato in esclusiva da Variety , la seconda stagione della celebre serie tv The Paper potrà contare sulla presenza di numerose guest star: Jon Lovitz , Andy Richter , Lisa Gilroy , Matt Braunger , Toks Olagundoye e Phil Hendrie .

Variety ha appena annunciato in esclusiva l’arrivo di alcune guest star: Jon Lovitz, Andy Richter, Lisa Gilroy, Matt Braunger, Toks Olagundoye e Phil Hendrie. Inoltre, Deadline, ha riportato che la nuova stagione della serie tv ( FOTO ) farà il suo atteso debutto sul mercato statunitense tra poche settimane, più precisamente il 9 settembre 2026. L’account Instagram di Peacock ha pubblicato un breve teaser della seconda stagione collezionando oltre 18.000 like in meno di ventiquattro ore.

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Questa la sinossi ufficiale della prima stagione della serie tv: “Riprendendo la storia originale, la troupe che aveva immortalato la sede della Dunder Mifflin di Scranton scopre un giornale del Midwest che sta per scomparire mentre un nuovo direttore cerca di rilanciarlo con reporter volontari. The Paper segue la vita quotidiana ricca di difficoltà di sognatori innamorati del giornalismo, e dei loro colleghi poco competenti, mentre cercano di dare notizie accurate senza le risorse o la formazione necessarie per fare un buon lavoro”.

Stando a quanto riportato dal sito della NBC, Alex Edelman, coinvolto anche nella scrittura della sceneggiatura, ha rivelato a People: “Con quei ragazzi, tutto è possibile. Quindi in questi show può accadere di tutto. E penso che il pubblico sarà davvero entusiasta e sorpreso”.