L'inizio della terza stagione unisce le atmosfere shakespereane e il respiro teatrale della prima alla spettacolarità della seconda, alzando ulteriormente il livello visivo con effetti, scenografie e regia di primissimo piano. Senza dimenticarsi, però, della vera forza della serie HBO: i personaggi. Da lunedì 22 gennaio su Sky e NOW, disponibile anche on demand, con un episodio a settimana

Chi si aspetta un episodio introduttivo rimarrà sorpreso. La terza stagione di House of the Dragon riparte da dove era terminata la seconda, senza preamboli o riepiloghi, dritta al centro dell’azione, con un drago subito al centro della scena e un episodio che supera l’ora di durata pieno di pathos e azione. La serie HBO prequel di Game of Thrones, disponibile in co-esclusiva su Sky e NOW, anche on demand, è ripresa col primo di un nuovo ciclo di otto episodi lunedì 22 giugno, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti e con il classico appuntamento del lunedì sera alle 21:15 su Sky Atlantic. E lo ha fatto in maniera semplicemente straordinaria.

Equilibrio tra dramma e azione Tre generazioni di Targaryen si affrontano in quella che appare sempre più come una partita a scacchi per il Trono di Spade, una guerra fratricida destinata a segnare l’inizio della caduta della Casa dei Draghi. Ryan Condal alla sceneggiature e Loni Peristere alla regia firmano un episodio destinato a restare nella memoria dei fan e degli amanti della serialità televisiva, capace di trovare un equilibrio perfetto tra le atmosfere shakespeariane che avevano caratterizzato la prima stagione e la spettacolarità visiva che aveva caratterizzato la seconda, valorizzato da una fotografia che si esalta nelle scene esterne e da un comparto tecnico eccezionale. Da questo punto di vista, la qualità continua a crescere, con draghi sempre più credibili, una computer grafica allo stato dell’arte, scenografie curatissime e una dose di realismo delle immagini con pochi precedenti. Potrebbe interessarti House of the Dragon, il trailer della stagione 3

Una spettacolare immagine della grande battaglia navale che caratterizza il primo episodio della terza stagione di House of the Dragon (HBO)

Di draghi, donne e uomini I draghi sono pronti a giocare un ruolo determinante nella sfida, con Rhaena (Phoebe Campbell) che cerca di familiarizzare, non senza difficoltà, con il suo Ladro di Pecore. Ad Approdo del Re, Alicent (Olivia Cooke) fa sempre più fatica a trattenere l’ambizione smisurata di Aemond (Ewan Mitchell) mentre Aegon (Tom Glynn-Carney), sostenuto da Lord Larys (Matthew Needham) tenta una mossa disperata per salvarsi dalle grinfie del fratello. A Roccia del Drago Rhaneyra (Emma D’Arcy) morde il freno mentre Daemon (Matt Smith) guida le truppe di terra da una battaglia vinta all’altra e Corlys (Steve Toussaint) prepara l’assedio della capitale via mare ma deve fare i conti con la sua nemesi, Sharako Lohar (una bravissima Abigail Thorn), comandante dei pirati della Triarchia. Ma un ruolo determinante spetterà ai più giovani, non solo sponda verde, ma anche lato neri, con Jacerys (Harry Collett) e Baela (Bethany Antonia) pronti a diventare protagonisti. Potrebbe interessarti House of the Dragon 3, il cast alla première mondiale a Londra. FOTO