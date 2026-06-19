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House of the Dragon dal 22 giugno la terza attesissima stagione su Sky e NOW

Serie TV
Ufficio stampa Sky via Webphoto

Tra fuoco e sangue, la Danza dei Draghi entra nel vivo. Con 8 nuovi episodi torna l’acclamato prequel di Il Trono di Spade, tratto da Fuoco e Sangue di George R.R. Martin e dedicato alla storia della leggendaria Casa Targaryen. In contemporanea assoluta con gli Stati Uniti

Il destino di Westeros è appeso a un filo. Dopo gli eventi sconvolgenti che hanno segnato la fine della scorsa stagione, la guerra civile dei Targaryen è ormai esplosa e nessuna delle due fazioni è disposta a fare un passo indietro. Tra alleanze fragili, tradimenti, battaglie spettacolari e draghi pronti a dominare i cieli, torna HOUSE OF THE DRAGON, l’acclamata serie HBO ambientata nell’universo de Il Trono di Spade. L’attesissima terza stagione, composta da 8 nuovi episodi, debutta dal 22 giugno su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.

trama e cast

Ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie dei record “Il Trono di Spade e tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, HOUSE OF THE DRAGON racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen.


In 8 nuovi episodi, la terza stagione vedrà nel cast Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain e Barry Sloane.

I registi dei nuovi episodi: Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere.

 

I crediti della terza stagione: co-creatore, showrunner e produttore esecutivo Ryan Condal; co-creatore e produttore esecutivo George R.R. Martin; produttori esecutivi Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, Davide Hancock, Philippa Goslett. Tratto dal bestseller di George R.R. Martin “Fuoco e Sangue”.

 

 

HOUSE OF THE DRAGON – Dal 22 giugno la terza stagione su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti

 

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