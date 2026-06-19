Tra fuoco e sangue, la Danza dei Draghi entra nel vivo. Con 8 nuovi episodi torna l’acclamato prequel di Il Trono di Spade, tratto da Fuoco e Sangue di George R.R. Martin e dedicato alla storia della leggendaria Casa Targaryen. In contemporanea assoluta con gli Stati Uniti

Il destino di Westeros è appeso a un filo. Dopo gli eventi sconvolgenti che hanno segnato la fine della scorsa stagione, la guerra civile dei Targaryen è ormai esplosa e nessuna delle due fazioni è disposta a fare un passo indietro. Tra alleanze fragili, tradimenti, battaglie spettacolari e draghi pronti a dominare i cieli, torna HOUSE OF THE DRAGON, l’acclamata serie HBO ambientata nell’universo de Il Trono di Spade. L’attesissima terza stagione, composta da 8 nuovi episodi, debutta dal 22 giugno su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.