Morto James Burrows, il re delle sitcom americane. Aveva 85 anni

L’annuncio è stato dato dalla famiglia a “People”. Vincitore di 11 Emmy, ha segnato la sitcom Usa per oltre 50 anni. Co-creatore di “Cheers”, ha diretto tutti gli episodi di “Will & Grace” e oltre 50 pilot, tra cui “Friends”

Si è spento a 85 anni James “Jimmy” Burrows, tra i registi più influenti della televisione americana. A dare la notizia è stata la sua famiglia in una dichiarazione alla rivista “People”. Non sono stati resi noti i dettagli sulle cause della morte. Con una carriera lunga oltre cinque decenni, Burrows ha lasciato un segno profondo nella commedia televisiva, diventando uno dei registi più premiati del settore: nella sua carriera ha conquistato 11 Emmy Awards. La famiglia lo ricorda così: si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. “Celebreremo per sempre la sua straordinaria vita e l’eredità che lascia”, si legge nella nota, che lo definisce una guida, una forza creativa e un regista capace di plasmare intere generazioni di comedy, portando gioia a milioni di spettatori in tutto il mondo".

Una carriera che ha fatto scuola Burrows aveva mosso i primi passi nella grande stagione della comedy americana, lavorando a produzioni come “The Mary Tyler Moore Show”. La svolta arrivò con “Cheers” (“Cin cin”), di cui fu co-creatore: andata in onda dal 1982 al 1993, la serie lo vide dietro la macchina da presa per gran parte dei suoi 278 episodi. Da lì, una carriera impressionante: oltre 50 episodi pilota diretti, spesso decisivi per lanciare serie destinate a diventare cult. Tra queste “Friends”, “The Big Bang Theory”, “Frasier”, “Taxi”, “Giudice di notte”, “Wings”, “Due uomini e mezzo”, “3rd Rock from the Sun”, “Mike & Molly” e “2 Broke Girls”. Un legame particolarmente stretto è stato quello con “Will & Grace”, di cui ha diretto tutti gli episodi, sia nella programmazione originale sia nel revival, dal 1998 al 2020. In molti dei suoi progetti ha lavorato anche come produttore esecutivo, da “Will & Grace” a “Mike & Molly”, fino a “Gary Unmarried”, “Man with a Plan” e “Superior Donuts”. Approfondimento Will & Grace, la reunion di Sean Hayes ed Eric McCormack