Nei primi due episodi Rosa Valera e Cocìss si ritrovano al centro di una rete di tradimenti e sospetti. Tra fughe e verità negate, il confine tra nemico e salvezza si fa sempre più sottile. La serie debutta con i primi due episodi stasera su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo (Un’estate fa, Il cacciatore, Notturno bus), la serie - in sei episodi - adatta liberamente l’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (2007, edito da Sellerio Editore Palermo).

Un viaggio sospeso tra noir e comedy, in cui un baby boss della camorra e una giovane agente sotto copertura sono costretti a fidarsi l’uno dell’altra. Nei panni di questa giovane agente alle prese con scelte più grandi di lei, Maria Chiara Giannetta è Rosa Elettrica : un’eroina per caso protagonista del nuovo thriller on-the-run Sky Original, con i primi due episodi disponibili dall’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW .

il cast

Al centro della storia Rosa, giovane agente del programma protezione testimoni incaricata di scortare Cocìss, baby boss di camorra deciso a collaborare, interpretato dal co-protagonista Francesco Di Napoli. Quando scopre che qualcosa nell’operazione non torna, Rosa rompe la catena di comando e fugge con lui: da quel momento entrambi diventano bersagli, costretti ad attraversare l’Italia senza potersi fidare di nessuno, nemmeno delle istituzioni che dovrebbero proteggerli.

Accanto a Maria Chiara Giannetta (L’amore e altre seghe mentali, Blanca, Don Matteo) e Francesco Di Napoli (Hey Joe, Romulus, La paranza dei bambini) anche Elena Lietti (Il sol dell’avvenire, Il Miracolo, Anna), che interpreta il vicequestore Antonella Reja, diretto superiore di Rosa, pronta a tutto per mettere alla prova la sua giovane recluta; Antonia Truppo (Lo chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili, Mare Fuori) presta il suo volto a Nunzia Serafino, insospettabile boss del clan Incantalupo detta “Mamma Camorra”; Pasquale Esposito (Ripley, Hotel Portofino, Gomorra) interpreta Saro Incantalupo, boss latitante da oltre vent’anni che siede al vertice del clan omonimo. E ancora Federico Tocci (C’è ancora domani, La casa degli sguardi, Speravo de morì prima) nei panni di Carlo Morano, collega e amico fedele di Rosa, e Francesco Foti (Il Cacciatore, I Leoni di Sicilia, Un’estate fa) in quelli di Paolo D’Intrò, Sostituto Procuratore di Napoli, figura di spicco della lotta contro la criminalità organizzata.

Il soggetto di serie è stato elaborato da Giordana Mari con Giampaolo Simi e Vittorino Testa. Alla sceneggiatura Giordana Mari, a capo di una writers’ room tutta al femminile che include anche Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero.

SINOSSI dei primi due episodi

Rosa è una nuova leva del Nucleo Protezione Testimoni e al suo primo incarico deve fare la guardia a Cocìss, baby boss di un potente clan di Napoli, gli Incantalupo. Entrato nel mirino del clan rivale, decide di collaborare con la polizia per salvarsi la vita. Rosa deve proteggerlo mentre si nascondono in una comunità di recupero in Emilia-Romagna.

Rosa ha dato retta al suo istinto e, convinta che ci sia un complotto, è scappata con Cocìss contravvenendo agli ordini. Senza neppure avere il tempo di capire cosa fare, Cocìss si dà alla fuga, cacciando Rosa sempre più nei guai. Nonostante abbia inanellato un errore dietro l’altro, la poliziotta è convinta che ci sia qualcosa sotto e vuole vederci chiaro.

Dove vedere la serie

Stasera, venerdì 8 maggio, i primi due episodi su Sky Atlantic. Dal venerdì successivo andrà su Sky e in streaming solo su NOW con due nuovi episodi a settimana, fino al 22 maggio. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.