L'uomo delle castagne: Nascondino, trama e cast della serie crime in streaming su NetflixSerie TV
Introduzione
L'uomo delle castagne, la serie crime di successo del 2021, torna in tv a cinque anni dal primo ciclo di episodi con una seconda stagione e una nuova indagine tratta
dalle opere di Søren Sveistrup. Nascondino, una nuova avventura composta da sei episodi, è disponibile dal 7 maggio in streaming su Netflix.
Nel cast tornano gli investigatori interpretati da Danica Curcic e Mikkel Boe Følsgaar.
Quello che devi sapere
L'uomo delle castagne: Nascondino, quando esce e dove vederla
L'uomo delle castagne: Nascondino, seconda stagione del thriller investigativo danese L'uomo delle castagne, che ha debuttato in tv nel 2021, è disponibile in streaming su Netflix dal 7 maggio, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La nuova stagione, composta da sei episodi dalla durata compresa tra i 43 e i 54 minuti, è stata rilasciata per intero sulla piattaforma di streaming.
Lo show è uno dei più attesi delle novità del panorama della serialità in streaming nel mese di maggio.
Una nuova storia per la tv
La seconda stagione de L'uomo delle castagne vede nuovamente all'opera i realizzatori della prima fortunata stagione.
Alla regia è stato confermato il danese Mikkel Serup in team con Kasper Barfoed. La sceneggiatura si basa sui personaggi e sulle storie dell'universo narrativo del romanzo d'esordio di Søren Sveistrup, L'uomo delle castagne (Kastanjemanden).
La trama è stata concepita dall'autore, già sceneggiatore di The Killing, come una nuova storia sviluppata per il seguito dello show televisivo la cui prima stagione era stata adattata partendo dal romanzo che dà il titolo alla serie.
La trama (e dove eravamo rimasti)
Dopo la storia inquietante del serial killer i cui omicidi erano al centro della prima stagione della serie, nuove vittime si mettono sulla strada di Thulin e Hess, riuniti a distanza di anni da una nuova indagine.
Si riparte dalla sparizione di una donna che era stata vittima di uno stalker negli ultimi tempi. Il suo aggressore si è divertito con crudeltà con lei ma questo è solo l'inizio di una nuova ondata di violenza che scuote nel profondo la società danese.
Come già era accaduto in passato, la detective e l'agente dovranno fare squadra e superare la freddezza iniziale dovuta al lungo periodo in cui sono stati separati.
Nel trailer, disponibile in alto in questa scheda, li vediamo promettersi di proteggersi a vicenda perché il nuovo killer sta tenendo d'occhio anche loro.
Se gli omicidi della prima stagione erano legati dalle tracce che il killer lasciava sulle sue vittime, omini di castagne che hanno portato i due investigatori su piste lontane e remote, quelli nuovi aprono prospettive agghiaccianti.
Qualcuno potrebbe aver deciso di emulare il killer che aveva scosso l'opinione pubblica anni prima ma l'imitazione potrebbe nascondere una ferita più profonda nel tessuto sociale che si materializza nella nascita di veri e propri mostri.
Il cast della nuova stagione
Ne L'uomo delle castagne: Nascondino tornano Danica Curcic nei panni di Naia Thulin e Mikkel Boe Følsgaard in quelli di Mark Hess.
Assieme a loro tornano, tra gli altri anche gli attori Anders Hove, Anders Nyborg e Lars Ranthe.
New entry del nuovo ciclo di episodi, gli attori Sofie Gråbøl, nei panni di una donna enigmatica, e Katinka Lærke Petersen.
Le location
Come per la precedente stagione, parte del successo de L'uomo delle castagne è dovuto alla scrittura, le interpretazioni dei personaggi e la trama senza respiro, ricca di colpi di scena.
Il pubblico resterà affascinato, anche per la stagione numero due, dalle atmosfere fredde della Danimarca, ritratta a tinte noir per il piccolo schermo.
I nuovi episodi sono stati girati tra Copenaghen e le sue periferie. I boschi della Zelanda, la maggiore isola della Danimarca, hanno fatto da cornice a una parte delle riprese.
Non mancano scene girate in contesti urbani con i palazzi della capitale a fare da sfondo.