Dopo la storia inquietante del serial killer i cui omicidi erano al centro della prima stagione della serie, nuove vittime si mettono sulla strada di Thulin e Hess, riuniti a distanza di anni da una nuova indagine.

Si riparte dalla sparizione di una donna che era stata vittima di uno stalker negli ultimi tempi. Il suo aggressore si è divertito con crudeltà con lei ma questo è solo l'inizio di una nuova ondata di violenza che scuote nel profondo la società danese.

Come già era accaduto in passato, la detective e l'agente dovranno fare squadra e superare la freddezza iniziale dovuta al lungo periodo in cui sono stati separati.

Nel trailer, disponibile in alto in questa scheda, li vediamo promettersi di proteggersi a vicenda perché il nuovo killer sta tenendo d'occhio anche loro.

Se gli omicidi della prima stagione erano legati dalle tracce che il killer lasciava sulle sue vittime, omini di castagne che hanno portato i due investigatori su piste lontane e remote, quelli nuovi aprono prospettive agghiaccianti.

Qualcuno potrebbe aver deciso di emulare il killer che aveva scosso l'opinione pubblica anni prima ma l'imitazione potrebbe nascondere una ferita più profonda nel tessuto sociale che si materializza nella nascita di veri e propri mostri.

