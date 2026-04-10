Euphoria, i primi 5 minuti della stagione 3. VIDEO

HBO e il canale ufficiale dello show hanno pubblicato in anteprima l'incipit della terza stagione, che in Italia andrà in onda dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW. Protagonista, Zendaya, nei panni di Rue Bennett, nel deserto messicano, alle prese con nuovi guai

Manca davvero poco al debutto di Euphoria 3, nuovo ciclo di episodi che in Italia sarà trasmesso in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti a partire dal 13 aprile, con un episodio alla settimana su Sky e in streaming su NOW.

Negli USA il pubblico del Coachella Valley Music & Arts Festival, che parte venerdì 10 aprile, potrà vedere il primo episodio in una location d'eccezione assaporando sul grande schermo atmosfere straordinariamente in armonia con quelle della kermesse musicale che si svolge nel deserto californiano.

Euphoria 3 parte proprio dal deserto ma quello del Messico, territorio battuto da Rue Bennett, il personaggio interpretato da Zendaya fin dall'inizio di questa grande avventura televisiva, adolescente problematica, adesso giovane donna alle prese con una vita adulta che non sembra priva di guai.

Sui profili social dello show e su quello di HBO venerdì 10 aprile è apparsa una clip lunga cinque minuti con le immagini dell'episodio 1 della stagione 3.

Si tratta dell'inizio della nuova stagione, un ciclo di episodi concepito per essere cinematograficamente più spettacolare di quelli precedenti.

Rue è di nuovo nei guai La clip coi primi cinque minuti del primo episodio di Euphoria 3, pubblicata anche sui canali social di Sky Italia e NOW, disponibile in basso in questo articolo in lingua originale e con i sottotitoli in italiano, risponde alle curiosità dei fan dello show delle ultime stagioni.

Che fine hanno fatto i protagonisti?

"Molti si sono chiesti cosa stessi facendo dopo le superiori. Sinceramente? Nulla di Buono".

La voce è quella, inconfondibile, di Zendaya, ovvero, Rue, la vediamo subito mentre è alla guida di un'auto, con le ruote posteriori incastrate nel terreno. Lo scenario è un luogo non specificato in Chihuahua, in Messico.

Un gruppo di uomini la aiuta a ripartire e lei è sinceramente felice di scorrazzare in libertà. Alza lo stereo e dalle casse esce una canzone, una di quelle che ci si aspetta di sentire dalla playlist di Sam Levinson che sceglie sempre con cura i brani da inserire nello show. Si tratta di una hit del 1979 di Christopher Cross, l'iconica Ride Like The Wind.

La corsa termina poco dopo. La strada di Rue è bloccata da un pesante muro di cinta. Lei consegna una mazzetta di denaro a un motociclista che scappa via, dall'altra parte. Poi si inerpica con la macchina su una specie di binario nel tentativo di scavalcare la barriera col veicolo. L'operazione, improbabile e rischiosa non riesce.

L'auto rimane bloccata in cima e Rue esce giusto in tempo evitando di cadere al suolo col veicolo. La ragazza si carica un borsone in spalla e attraversa a piedi il deserto desolato. Leggi anche Euphoria 3, Labrinth non è più autore della colonna sonora

La stagione 3 composta da 8 episodi I commenti dei fan alla clip tradiscono l'impazienza di sapere cosa succederà dopo. Le domande sono molte ma soprattutto: come ci è finita Rue in Messico? Di quali affari si sta occupando?

Sappiamo che nelle stagioni precedenti la ragazza è riuscita a cacciarsi in ogni sorta di guaio e ora le cose potrebbero essere anche peggiori, a giudicare da quanto lei stessa ha detto.

Le immagini in anteprima del primo episodio di Euphoria 3 confermano quanto ha svelato Sam Levinson parlando del lavoro svolto per lo show.

La nuova stagione segna un cambio di passo con le precedenti: ci saranno immagini più ampie e anche le musiche esploreranno in profondità i sogni e le aspirazioni dei protagonisti, ormai entrati nell'età adulta.

Euphoria 3 è composta da 8 episodi. su Sky e NOW ne trasmetteranno uno nuovo ogni settimana. L'avventura riparte. Leggi anche Sam Levinson dedica Euphoria 3 agli attori scomparsi