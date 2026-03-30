Sophie Turner infortunata, sospese le riprese di Tomb Raider

La star britannica tornerà a girare tra un paio di settimane, quando avrà recuperato completamente la forma fisica. La produzione assicura il compenso per tutte le maestranze tecniche al lavoro sul live-action

Il set di Tomb Raider, la serie televisiva targata Amazon MGM Studios e Crystal Dynamics, che sarà distribuita da Prime Video in streaming, va in pausa per un paio di settimane a causa di un infortunio definito "lieve" di Sophie Turner, attrice protagonista nel ruolo di Lara Croft.

La star britannica resterà a riposo per alcuni giorni e tornerà a disposizione della produzione appena avrà recuperato la forma fisica.

I dettagli dell'infortunio non sono stati precisati dallo Studio che ha riferito della sospensione temporanea dei lavori sul set a Deadline ad altri media di settore.

Non è chiaro se l'infortunio dell'attrice sia avvenuto sul set o altrove, in ogni caso le maestranze tecniche riceveranno il loro regolare compenso.



Il set operativo da metà gennaio Sophie Turner starà lontana dal set di Tomb Raider per "il tempo necessario per riprendersi", una "misura precauzionale" - si legge nella nota diffusa dallo Studio che sta producendo lo show.

"Non vediamo l'ora di riprendere i lavori il prima possibile", si legge a conclusione della nota, che non chiarisce il contesto dell'incidente dell'attrice né i dettagli dell'infortunio, comunque giudicato non preoccupante.

La produzione della serie live-action tratta dall'universo di Tomb Raider, il videogioco di culto con protagoniste le avventure di Lara Croft non subirà variazioni rispetto alla messa in onda.

Lo show non ha ancora una data di debutto ufficiale ma dovrebbe essere pronto per il piccolo schermo, e la piattaforma Prime Video, per il 2027.

Non ci sono altri dettagli dal set del Regno Unito dove le riprese sono iniziate a metà gennaio.

Il look della protagonista, star de Il Trono di Spade, è stato svelato in una prima foto che ha messo in evidenza i frutti di una preparazione fisica al ruolo d'azione inziata oltre un anno fa, un training intensivo con allenamenti per cinque giorni alla settimana di otto ore che hanno consentito all'attrice trentenne di rinforzare la massa muscolare per entrare nei panni dell'iconica archeologa esploratrice. Vedi anche Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft, il teaser della serie animata