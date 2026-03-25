Guerrieri, Alessandro Gassmann conferma la seconda stagione

Le riprese ripartiranno in autunno 2026, con la messa in onda attesa tra fine 2026 e inizio 2027. La conferma è arrivata durante il Bif&st di Bari

Alessandro Gassmann ha annunciato ufficialmente la seconda stagione di Guerrieri – La regola dell'equilibrio durante il Bif&st di Bari. Le riprese cominceranno il autunno , con la messa in onda attesa tra fine 2026 e inizio 2027 (sempre su Rai 1).

Gassmann al Bif&st: "Possiamo ancora crescere"

La conferma è arrivata direttamente dall'attore protagonista. Al Bif&st di Bari, dove è stata proiettata in anteprima la terza puntata della serie, Alessandro Gassmann ha dichiarato la propria soddisfazione per il successo ottenuto, ammettendo però che il percorso non è stato privo di insidie.

"Sono felicissimo perché era una scommessa complessa, la scrittura di Gianrico Carofiglio è densa, con tante sfaccettature, non era facile restituirla in una serie televisiva", ha spiegato l'attore, sottolineando la necessità di fare narrative precise.

Nonostante il risultato abbia convinto pubblico e produzione, Gassmann sostiene che la serie ha ancora margini di miglioramento. Anzi: i numeri raggiunti aprono la strada a un lavoro ancora più approfondito sulla scrittura di Carofiglio (la prima stagione ha raggiunto una media di circa 3 milioni e 500mila spettatori per puntata, con picchi fino a 3 milioni e 800mila).