Guerrieri, Alessandro Gassmann conferma la seconda stagione

Le riprese ripartiranno in autunno 2026, con la messa in onda attesa tra fine 2026 e inizio 2027. La conferma è arrivata durante il Bif&st di Bari
Alessandro Gassmann ha annunciato ufficialmente la seconda stagione di Guerrieri – La regola dell'equilibrio durante il Bif&st di Bari. Le riprese cominceranno il autunno , con la messa in onda attesa tra fine 2026 e inizio 2027 (sempre su Rai 1).
Gassmann al Bif&st: "Possiamo ancora crescere"
La conferma è arrivata direttamente dall'attore protagonista. Al Bif&st di Bari, dove è stata proiettata in anteprima la terza puntata della serie, Alessandro Gassmann ha dichiarato la propria soddisfazione per il successo ottenuto, ammettendo però che il percorso non è stato privo di insidie.
"Sono felicissimo perché era una scommessa complessa, la scrittura di Gianrico Carofiglio è densa, con tante sfaccettature, non era facile restituirla in una serie televisiva", ha spiegato l'attore, sottolineando la necessità di fare narrative precise.
Nonostante il risultato abbia convinto pubblico e produzione, Gassmann sostiene che la serie ha ancora margini di miglioramento. Anzi: i numeri raggiunti aprono la strada a un lavoro ancora più approfondito sulla scrittura di Carofiglio (la prima stagione ha raggiunto una media di circa 3 milioni e 500mila spettatori per puntata, con picchi fino a 3 milioni e 800mila).
Bari, il personaggio e il legame personale con Guerrieri
Oltre a rilasciare dichiarazioni sul futuro della serie, Alessandro Gassmann ha parlato con trasporto del rapporto costruito con Bari, città in cui la fiction è ambientata. L'attore ha definito Bari una scoperta emozionante, spiegando di essersi molto affezionato alla città e di avere intenzione di tornarci spesso, anche grazie al legame che la seconda stagione gli garantirà con il territorio.
Sul piano più personale, ha ammesso di rispecchiarsi profondamente nel personaggio di Guido Guerrieri. Col passare degli anni si è scoperto più fragile, più incline all'emozione. E, come lui, è introverso, bravo ad ascoltare e - soprattutto - bravo a chiedere scusa quando sbaglia.
Non è mancato neppure un riferimento al tema del giornalismo, presente nella serie attraverso il personaggio di Annapaola. Gassmann ha colto l'occasione per una riflessione più ampia sulla libertà di stampa, dicendosi contento che esista ancora una stampa che fa domande scomode e rivendica la propria indipendenza, in un momento in cui gli attacchi al giornalismo si moltiplicano.
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