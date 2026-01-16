Amare e perdere: trama e cast della serie turca con Emine Meyrem

Amare e perdere è una serie turca intensa e malinconica che racconta un amore fragile, segnato da debiti, scelte sbagliate e responsabilità adulte. Protagonista Emine Meyrem nei panni di Afife, sceneggiatrice idealista alle prese con una relazione impossibile con Kemal, interpretato da Ibrahim Çelikkol. Otto episodi che riflettono sul sentimento amoroso come rischio, perdita e crescita

Disponibile su Netflix dal 15 gennaio, Amare e perdere (titolo originale Ayrılık da Sevdaya Dahil) si inserisce nel filone delle serie turche più adulte e introspettive, lontane dal melodramma urlato e più vicine a una riflessione emotiva sul peso delle scelte e sull’inevitabilità della perdita. Una storia d’amore che non promette salvezza, ma consapevolezza.

La serie costruisce il rapporto tra i due come un lento avvicinamento, segnato da ostacoli concreti: problemi economici, legami familiari soffocanti, promesse già fatte ad altri. Amare e perdere sceglie di raccontare un amore che non risolve, ma complica, e che spesso mette i protagonisti davanti a ciò che non possono più evitare.

Al centro del racconto c’è Afife, una giovane sceneggiatrice che lotta per salvare il ristorante di famiglia dal fallimento, mentre cerca di non rinunciare ai propri ideali e alla scrittura. La sua vita incrocia quella di Kemal, uomo dai modi duri e dall’esistenza moralmente ambigua, incaricato di riscuotere un debito proprio nel locale della donna. L’incontro, tutt’altro che romantico, accende però una tensione profonda, fatta di attrazione, rispetto e fragilità condivise.

Emine Meyrem, un volto internazionale per un personaggio irregolare

Al centro di Amare e perdere c’è la prova matura e stratificata di Emine Meyrem, attrice dalla traiettoria dichiaratamente internazionale, che porta nella serie una complessità rara per il panorama delle produzioni romantiche. Bilingue e formatasi tra Bruxelles e Parigi, Meyrem ha costruito il proprio percorso tra cinema, televisione e teatro, lavorando con registi europei e mediorientali e alternando produzioni d’autore a progetti più popolari, senza mai perdere una cifra personale riconoscibile.

.

Il suo debutto cinematografico da protagonista in Sonar di Jean-Philippe Martin le è valso il Premio per la Miglior Interpretazione Femminile al Dada Saheb Phalke Film Festival di New Delhi, aprendo una carriera che l’ha portata a partecipare a film presentati in festival internazionali come Istanbul e Tokyo. In Amare e perdere interpreta Afife con una misura tutta interna: una sceneggiatrice idealista, impegnata tra lavoro creativo, attivismo per i diritti delle donne e degli animali e responsabilità familiari che rischiano di schiacciarla.

Meyrem evita ogni compiacimento melodrammatico e costruisce un personaggio fatto di stanchezza, ironia e resistenza silenziosa, restituendo il ritratto di una donna contemporanea che non chiede di essere salvata e che attraversa il sentimento amoroso come un terreno fragile, mai risolutivo. È un ruolo che segna una tappa decisiva nella sua evoluzione artistica e che conferma la sua capacità di abitare personaggi irregolari, sospesi, profondamente umani.