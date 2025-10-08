Old Money, trama e cast della sulla serie turca in arrivo su Netflix

Introduzione
Il 10 ottobre debutta in streaming su Netflix, visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick, Old Money - Mondi opposti, serie turca del 2024 di cui è disponibile per adesso la prima stagione. Lo show, un dramma romantico che incrocia storie sentimentali, di denaro e potere nella Istanbul contemporanea, ha per protagonsti Engin Akyürek e Aslı Enver, volti già noti al pubblico di appassionati di prodotti televisivi Made in Turchia.
Quello che devi sapere
Old Money, quando esce e dove vederla
Old Money, che in Italia arriverà col titolo Old Money - Mondi opposti, è una serie televisiva del 2024 composta da 8 episodi. La prima stagione del dramma turco arriverà in streaming su Netflix a partire dal 10 ottobre con tutti gli episodi immediatamente disponibili.
Lo show è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La trama: amore, denaro, potere
Osman (l'attore Engin Akyürek) è un ricco imprenditore che ha costruito la sua fortuna con grandi sacrifici per mettersi alle spalle un'infanzia difficile fatta di abbandoni e povertà. Nihal (Aslı Enver) è una donna istruita ed elegante, proveniente da una famiglia di diplomatici, che passa di ricevimento in ricevimento.
L'incontro tra i due e la passione che ne nascerà si traduce in uno scontro tra due mondi, unione, di fatto, tra due persone di estrazione diversa accomunate da una ricchezza che ha origini differenti. Il rapporto tra i protagonisti riflette, infatti, i differenti valori con cui sono cresciuti. Riuscirà il loro sentimento a sopravvivere tra i tanti contrasti?
Il cast di Old Money
I ruoli principali di Old Money sono affidati a due volti noti della televisione turca. Engin Akyürek, qui Osman, è stato interprete indimenticabile di Tahir nella soap turca Io sono Farah, che in Italia è approdata su Canale 5 lo scorso luglio.
Aslı Enver, qui Nihal, è un'attrice turca amatissima che si è affermata presso il grande pubblico nel suo Paese con la serie La sposa di Istanbul (2017) e da allora ha lavorato sia in produzioni cinematografiche che televisive.
Altir volti del cast sono: Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak, Armağan Oğuz e Ahmet Utlu.
I realizzatori e le location
Old Money è scritto da Meriç Acemi, la sceneggiatrice trca che ha scritto, tra gli altri titoli, le serie Love 101 e Ambizione. La regia è firmata da Uluç Bayraktar, autore anche della trilogia di film drammatici e polizieschi distribuiti da Netflix Dieci giorni tra il bene e il male.
Lo show è stato girato ad Istanbul, nei quartieri più in vista e alla moda. Una parte delle riprese è stata effettuata a Şanlıurfa, città situata nella parte sud orientale della Turchia, caratterizzata da un'architettura unica e ricca di patrimonio storico. Qui è stata ambientata una parte della vicenda dai risvolti importanti per i protagonisti sotto il profilo emotivo.