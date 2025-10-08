Old Money, trama e cast della sulla serie turca in arrivo su Netflix

I ruoli principali di Old Money sono affidati a due volti noti della televisione turca. Engin Akyürek, qui Osman, è stato interprete indimenticabile di Tahir nella soap turca Io sono Farah, che in Italia è approdata su Canale 5 lo scorso luglio.

Aslı Enver, qui Nihal, è un'attrice turca amatissima che si è affermata presso il grande pubblico nel suo Paese con la serie La sposa di Istanbul (2017) e da allora ha lavorato sia in produzioni cinematografiche che televisive.

Altir volti del cast sono: Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak, Armağan Oğuz e Ahmet Utlu.