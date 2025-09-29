Platonic, cosa sapere sulla nuova serie turca di Netflix

Introduzione

Si intitola Platonic ed è la nuova serie turca di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

È uno show che mescola passioni, destino e legami familiari ad Alaçatı.

Negli ultimi anni le serie turche hanno conquistato una fetta sempre più ampia del pubblico internazionale grazie alla loro capacità di intrecciare storie d’amore, drammi familiari e intrighi appassionanti.

Anche le piattaforme di streaming hanno colto questo fascino, motivo per cui Netflix ha pensato bene di inserire nel suo catalogo autunnale Platonic, una produzione che si propone di raccontare le dinamiche dei legami familiari, le scelte dettate dal destino e le sfumature complesse dei sentimenti.

La serie trova il suo scenario ideale nella pittoresca cittadina di Alaçatı, comune della Turchia sito nel distretto di Çeşme, nella provincia di Smirne, una gemma della costa egea nota per i suoi scorci suggestivi e l’atmosfera unica.



Scopriamo di seguito tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie turca Platonic, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in testa a questo articolo.