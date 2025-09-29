Platonic, cosa sapere sulla nuova serie turca di Netflix che mixa passioni e destinoSerie TV Credits: Netflix
Introduzione
Si intitola Platonic ed è la nuova serie turca di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
È uno show che mescola passioni, destino e legami familiari ad Alaçatı.
Negli ultimi anni le serie turche hanno conquistato una fetta sempre più ampia del pubblico internazionale grazie alla loro capacità di intrecciare storie d’amore, drammi familiari e intrighi appassionanti.
Anche le piattaforme di streaming hanno colto questo fascino, motivo per cui Netflix ha pensato bene di inserire nel suo catalogo autunnale Platonic, una produzione che si propone di raccontare le dinamiche dei legami familiari, le scelte dettate dal destino e le sfumature complesse dei sentimenti.
La serie trova il suo scenario ideale nella pittoresca cittadina di Alaçatı, comune della Turchia sito nel distretto di Çeşme, nella provincia di Smirne, una gemma della costa egea nota per i suoi scorci suggestivi e l’atmosfera unica.
Scopriamo di seguito tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie turca Platonic, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama: amore e conflitti in un boutique hotel di Alaçatı
Il cuore della serie televisiva turca Platonic è un piccolo boutique hotel ereditato da due sorelle dopo la morte della madre. Determinate a portare avanti l’attività e a preservare la propria indipendenza, le due donne affrontano ogni giorno sfide economiche e decisioni cruciali per la gestione della struttura. La stabilità della loro routine viene improvvisamente scossa dall’arrivo di Kaan, un uomo d’affari affascinante che si presenta come semplice ospite, nascondendo però la propria identità reale.
Questo incontro scatena una serie di emozioni contrastanti: entrambe le sorelle vedono in lui la possibilità di un amore autentico, e la competizione tra di loro diventa un elemento centrale, intrecciandosi con le scelte decisive sul futuro dell’hotel. Attorno a loro ruotano amici di famiglia, abitanti del villaggio e clienti abituali, tutti parte di una trama che mescola amore, segreti e destino, costruendo un racconto intricato e ricco di tensione emotiva.
Il cast: protagonisti e figure emergenti
Il cast della serie Platonic è composto da un mix di volti già noti e nuovi interpreti. Gupse Özay, ideatrice e co-sceneggiatrice della serie, interpreta Gülten, una delle sorelle al centro della storia. Kerem Bürsin dà vita a Kaan, il misterioso uomo d’affari che sconvolge la quotidianità delle protagoniste, mentre Öykü Karayel interpreta Nedret, l’altra sorella impegnata nella gestione dell’hotel insieme a Gülten.
Il resto del cast include Feri Baycu Güler nel ruolo di Emel, Ali İpin come Avni, Pınar Çağlar Gençtürk nei panni di Nebahat, Ülkü Duru che interpreta Hidayet, Mehmet Özgür come Ömer, Ayşima Ateşeduran in Mehtap, Yener Özer nel ruolo di Akış e Eda Akalın come Renk. La regia è affidata a Onur Bilgetay, che ha collaborato con Gupse Özay anche alla sceneggiatura, assicurando un coordinamento armonioso tra regia e scrittura.
Distribuzione
La serie televisiva turca Platonic è disponibile in tutto il mondo sulla piattaforma Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 18 settembre 2025.
La prima stagione è composta da otto episodi che promettono di offrire una storia intensa e coinvolgente, capace di coniugare dramma familiare, passione e scelte di vita, il tutto immerso nella cornice suggestiva di Alaçatı.
Con questa nuova serie, Netflix conferma il suo impegno nei confronti dei dizi (termine derivato dal turco "televizyon dizileri", serie televisive), continuando a proporre produzioni che fondono romanticismo e tensione narrativa, valorizzando ambientazioni pittoresche e personaggi ben delineati, in grado di catturare l’attenzione di un pubblico globale sempre più curioso e appassionato.